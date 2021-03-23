«Пока дышит»: мать опровергла смерть школьницы под лавиной в Хибинах

Юлия — мать девочки, которая считалась погибшей после схода лавины на тургруппу в Хибинах, — заявила 5-tv.ru, что ее дочь жива. 13-летняя школьница находится в тяжелом состоянии, но дышит, а спасатели тем временем ищут способ эвакуировать ее и остальных ребят в безопасное место.

Как рассказала женщина, в последний раз ее дочь Анастасия выходила на связь 22 марта в 15:30. Девочка присылала фотографии, говорила, что у нее все хорошо, и группа идет заданным маршрутом без происшествий.

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«Моя дочка занимается спортивным туризмом уже четыре года, у нее есть разряд. В этом году была ее третья поездка в Хибины. Сегодня в районе восьми вечера я увидела информацию, что там сошла лавина. Я посмотрела их маршрут и поняла, что это рядом. Дальше в новостях появилась информация, что один ребенок умер, а остальных уже всех спасли», — сказала Юлия.

Как позже выяснилось, те, кого не задела лавина, спустились с горы, занялись организацией лагеря, чтобы согреться. Вместе с ними есть один взрослый. Самой последней под снегом нашли Настю.

«Она находится в тяжелом состоянии, без сознания, как я понимаю, но у нее есть пульс, и она дышит. Буквально несколько минут назад (сотрудники - Прим. ред.) МЧС смогли добраться до места и начать оказывать ей помощь. До этого с детьми были только руководители из спортивного клуба», — добавила Юлия.

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Как отметила женщина, дети должны находиться в районе горы Путеличорр. О том, что ее дочь жива, Юлии рассказала мама одного из участников похода, которая сопровождала подростков и сейчас находится с ними в импровизированном лагере. Под горой находятся 12 детей, а на горе — Настя и три руководителя туристического клуба.

Юлия также сообщила, что за детьми должны прилететь спасатели из Мурманска, которые перевезут их в Мончегорск. Но сложность заключается в том, что к месту схода лавины с воздуха не подобраться, подойти к Насте спасатели могут только пешком. Пока у сотрудников МЧС не получалось приблизиться к пострадавшей даже на снегоходах. Когда девочку спасут, пока неизвестно.

Источник 5-tv.ru в МЧС также подтвердил, что девочка жива. Она находится в тяжелом состоянии, сейчас ее реанимируют. Решается вопрос, как доставить ребенка в больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасательной операции в Хибинах.