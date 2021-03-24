Жгучий грузин и цыган: ремейк Марцинкевича дал второе дыхание песне Павлиашвили

Говорят, что все новое — хорошо забытое старое. А порой и не забытое. «Второе дыхание» получила песня Сосо Павлиашвили «Пролетели быстро годы». Написанную 23 года назад композицию артист записал вместе с коллегой по цеху Александром Марцинкевичем. Сегодня музыканты презентовали клип, а соавтор Павлиашвили рассказал 5-tv.ru, как вынашивал идею аранжировки, почему хороши все варианты песни, и чем искусство жить похоже на музыку.

По словам Марцинкевича, в работу артист дал ему песню почти год назад, но взялся он за нее не сразу. Взять не тот тон и повести канву мелодии не туда было очень легко, поэтому он не спешил. В итоге получился именно тот вариант, который зазвучал и дал композиции новую жизнь.

«Песню можно сразу испортить, если будет неправильная музыка, неправильная аранжировка. И я где-то месяца через три только занялся аранжировкой, и по порядку, по порядку все стало выстраиваться… И когда я сделал черновик, отослал его Сосо Павлиашвили, он сказал — „Бомба!“ Мне было очень приятно. Она, наверное, зазвучала так, как и должно было быть», — поделился музыкант.

Дуэт двух артистов придал композиции новые оттенки. По мнению Марцинкевича, это получился коктейль — «жгучий грузин и жгучий цыган».

«Вроде огонь сильный горит, но он мягкий, он не обжигает, он дарит тепло. Мне очень приятно, что мы сделали ее совместно, и у нее получилось второе дыхание», — признался артист.

Любопытно, что у песни было уже два варианта аранжировки. Они были записаны и популярны 23 года назад. Все они хороши, подмечает певец, но новая имеет все шансы снискать именно народную славу.

«Один вариант был тоже в цыганской традиции, но более фольклорный. Там тоже гитары, скрипки были, но другое звучание. И вторая версия была ритмичная, даже джазовая. Они тоже имеют место, это дело вкуса. Но эта, которую мы сделали, она получилась застольная, народная. И я думаю, что в этом варианте, как мы ее записали с Сосо Павлиашвили, она уйдет в народ. И народ ее полюбит, именно как новую песню!», — уверяет Марцинкевич.

Личный архив А.Марцинкевича

Любопытно, что когда первый раз Павлиашвили писал эту композицию, он был молод, и слова «Пролетели быстро годы…» в его устах звучали немного забавно. Его в этом упрекал Игорь Крутой. Но сегодня, когда многое переосмыслено, музыка как и отношение к жизни меняется. Например, время научило Марцинкевича ценить близких и проводить с ними больше времени.

«Сейчас я много времени уделяю своей маме, братьям, сестрам… Наверное, я стал мудрее, по-другому стал относиться к жизни. Опять же, это все происходит со временем — впитать в себя все хорошее, я думаю, невозможно. Ты учишься, это как музыка — ты находишь, потом смотришь, что нет, это не та музыка. Так же и в жизни», — заметил музыкант.

Любовь к музыке передалась и его дочерям. Сегодня Кристина и Ангелина уже продвигают свой проект — «Сестры Марцинкевич». Их отец счастлив такому выбору, но заверяет — не было бы тяги к музыке, насильно бы не заставлял. Ведь искусство требует не только и не столько жертв, сколько любви.

«Называется у них проект сейчас — „Сестры Марцинкевич +1“. У нас появился в группе еще один мальчик, Дмитрий, очень талантливый. Я пишу для них музыку, Кристина — слова, очень философские, кстати. И мне приятно, что они пошли по моему пути. Им есть что сказать, показать, все данные у них есть, а главное — они любят то, чем занимаются. Но если бы я видел, что они не тянутся к музыке, а тянутся к чему-то другому, конечно, я бы не стал их напрягать. Потому что каждый человек должен быть на своем месте», — заключил музыкант.

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Начинающая артистка, дочь Марцинкевича Кристина тоже решила сказать пару слов о своем детище. Девушка объяснила, что выбор цыганской направленности в музыке продиктован не только корнями, но и особым складом языка, который помогает передать все чувства и эмоции авторов.

«Почему цыганская музыка? В первую очередь, потому что это кровь, а во-вторых, по-моему, это один из самых искренних языков. Это честный язык, это веселье, это душа, это сердце! Если все это можно собрать и воспроизвести в музыке, то, конечно, мы это сделаем», — сказала дочь артиста.

В выборе жанров и стилей музыканты не намерены себя ограничивать. Ведь музыка на то и вид искусства, чтобы раздвигать рамки и менять представления о ее возможностях. Главная цель — достучаться до сердец своих слушателей.

«У нас нет границ, каких-то точных устоев. Музыка — это творчество, а оно не заканчивается в какой-то определенной форме. Во всех направлениях можно играть — о чем будет сказать внутри, о том и скажем. Я надеюсь, что наша музыка станет близка не только тем, кто знает наш язык, а каждому человеку. Потому что я считаю, что музыка — это универсальный язык, который может и должен понять каждый. А то, что будем мы нести в своих песнях, я думаю, дотронется до каждого сердца», — заключила Кристина Марцинкевич.

Девушки занимаются музыкой с детства. Первый их «взрослый» опыт работы с отцом был в 2007 году, когда свет увидел альбом «Огненный танец». Теперь они готовят к выпуску уже собственные синглы и клипы и обещают совсем скоро порадовать им поклонников.

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