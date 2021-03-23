Бывшей жене Аршавина придется ходить с накладкой вместо носа до конца жизни?
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, чем именно больна Алиса Казьмина.
Фото, видео: Instagram @arshavina_alisia__mb; 5-tv.ru
Некроз лицевых тканей, из-за которого бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина журналистке Алисе Казьминой пришлось лишиться носа, вызван гранулематозом — так называемой болезнью Вегенера. По словам челюстно-лицевого хирурга Амжад Аль-Юсефа, особенности этого недуга не позволяют произвести восстанавливающую пластику лица.
«У Алисы болезнь Вегенера, которая характеризуется поражением сосудов мелкого и среднего калибра. Это зона лица, в особенности носа, дыхательных путей, глазниц. Поэтому о пластической хирургии тут не может идти речи, даже о какой-либо реконструктивном вмешательстве. Ткани настолько поражены, что любая операция на 100% вызовет только осложнения», — рассказал врач.
Специалист также отметил, что единственное, на что может рассчитывать человек с подобным диагнозом — это стабилизация состояния и ремиссия.
Гранулематоз с полиангиитом имеет свойство быстро прогрессировать, вызывая вслед за некрозом лицевых тканей поражение внутренних органов. Без своевременно начатого лечения болезнь приводит к смертельному исходу уже в течение года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алиса Казьмина, страдающая от некроза носа, решилась показать, как она выглядит сейчас. Шокирующие кадры из больницы, где находится журналистка, продемонстрировал в анонсе своей программы «Прямой эфир» телеведущий Андрей Малахов.
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