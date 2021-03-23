«Нервы, стресс, мало отдыха»: Кудрявцева перенесла предынфарктное состояние

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая накануне переполошила поклонников своей экстренной госпитализацией прямо со съемочной площадки, сообщила, что ночью у нее едва не случился инфаркт. Об этом она написала в новом посте на своей странице в Instagram.

«Короче, дело было так. Вчера на съемках стало херовенько, дышать тяжело — боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой, ехать с мигалками — тот еще стресс и ощущение, что все — приплыли. По итогу всех обследований — здорова, ну, если можно в наше время быть здоровым, но в принципе ничего критичного», — написала Кудрявцева.

Далее звезда, как и накануне, пояснила, что «физика» дает сбой из-за «нервов, стресса и малого количества отдыха», а также из-за «чертовой мнительности» и тревожности.

«Но сейчас не об этом! Сегодня ночью в реанимационном отделении я чуть было не схватила инфаркт миокарда!» — написала Кудрявцева, добавив, что подробности сообщит в следующем посте.

Instagram @leratv

Подписчики в комментариях сочувствуют телеведущей, желают ей скорейшего выздоровления и советуют особенно беречь себя после перенесенного коронавируса.

«Лерочка, здоровья вам! Отдыхайте и пожалейте себя!»;

«Лера, как вы нас напугали! Благо, что все хорошо! Восстанавливайтесь!»;

«Здоровья вам! Но, не забывайте, старенькая вы уже!»;

«Могут быть последствия после „короны“! Берегите себя!» — пишут Кудрявцевой поклонники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в реанимацию прямо со съемок шоу «Секрет на миллион». Позднее телеведущая сама рассказала, что ей неожиданно стало трудно дышать и «заболело в грудине». Свое состояние она объяснила «накопленной усталостью».