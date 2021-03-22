«Физика дает сбой»: Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации в разделе сторис своего Instagram-аккаунта. Бригада скорой помощи доставила знаменитость в реанимацию прямо со съемочной площадки

«В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ (компьютерную томографию — Прим. ред.) легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. В общем, испугалась я знатно и всех напугала», — рассказала Кудрявцева.

Телеведущая отдельно подчеркнула, что она не падала в обморок на работе. Ей просто резко стало плохо, и она попросила о помощи.

«Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала», — заверила Кудрявцева.

В сторис она также опубликовала фото своего ужина в реанимации — печенье, зефир и чай.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий PR-менеджера телеведущей Табриза Шахиди о состоянии Леры Кудрявцевой после ее попадания в реанимацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последнее время на светскую львицу и ее семью обрушилась целая чреда различных болезней и недугов. Так, в начале 2021 года Лера Кудрявцева с маленькой дочерью заразились коронавирусом. Вскоре после выздоровления телеведущая попала в больницу из-за перелома крестца, из-за чего какое-то время передвигалась в инвалидной коляске. Совсем недавно Кудрявцева показала, как выглядит ее мама Александра Ивановна, перенесшая инсульт летом прошлого года.