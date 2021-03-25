Грудь или попа? Какая часть женского тела больше возбуждает мужчин и почему

Что мужчинам нравится в женщинах? Какие части тела представительниц прекрасного пола они считают наиболее соблазнительными? В этом вопросе 5-tv.ru помог разобраться врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук. Эксперт предложил взглянуть на эту пикантную тему с биологической точки зрения.

«Прежде всего половое влечение направленно на реализацию репродуктивного потенциала, то есть на продолжение жизни. В связи с этим мужчины бессознательно рассматривают женщин именно с этой точки зрения: оценивают ширину таза, ягодицы, грудь — сможет ли она родить и выкормить потенциальное потомство?» — говорит эксперт.

Кульгавчук отметил, что всех мужчин условно можно разделить на две группы — одним больше нравятся дамы с пышным бюстом, а другие приходят в восторг от круглых аппетитных ягодиц.

«Существует несколько гипотез. Одна из них предполагает, что все дело в импринте, то есть запечатлении наиболее ярких воспоминаний из раннего детства. Если мама уделяла очень много внимания своему сыну, кормила его грудью достаточно долго, они вместе спали, то тогда грудь является манящей на протяжении всей жизни», — отметил сексолог.

С другой стороны (почти в прямом смысле, с другой), если мама много работала, была вынуждена уходить по делам и оставляла мальчика в садике, а он очень тянулся к ней, то перед его глазами чаще оказывалась задняя часть тела первой в жизни любимой женщины. По мнению эксперта, именно эта часть может сохраниться в сознании на годы как самая притягательная.

Дело не только в маме

«Конечно, половое влечение человека формируются не только на импринтах, но и на протяжении всей жизни, поэтому нельзя говорить с полной уверенностью, что все дело в том, насколько мама была занята своим мальчиком. Тем не менее все соглашаются с тем, что мама — это прообраз женщины для каждого мужчины. Она оказывает влияние на формирование в дальнейшем вкуса, выбора и полового даже влечения», — заключил врач.

Кульгавчук также добавил, что с сексологической точки зрения чрезмерная фиксация на отдельных частях тела является небольшим отклонением и некоей формой фетишизма. Это можно даже назвать проблемой, ведь мужчину привлекает не личность женщины, а лишь отдельные элементы ее тела. Это может стать причиной сложностей в построении отношений с противоположным полом.

«Это фрагментарное восприятие. В этом случае врачи-сексологи часто помогают повысить качество половой жизни, несколько переформатируя влечение, добавляя еще части тела и более цельное восприятие сексуальной партнерши», — пояснил эксперт.

Как отметил Евгений Кульгавчук, для счастья в семейной и сексуальной жизни мужчинам нужно научиться любить свою спутницу целиком, а не только ее грудь или попу. С возрастом формы меняются, а истинные чувства не проходят никогда.

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