В России с 1 апреля повысят социальные пенсии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 1 апреля повысил социальные пенсии в стране. Индексация составит 3,4%. Соответствующее постановление под № 443 уже было опубликовано на сайте правительства России.

«С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, — сказано там. — В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек».

Таким образом, в среднем ежемесячная выплата для социальных пенсионеров составит 10183 рубля. Такие льготы положены инвалидам, гражданам по достижении нетрудоспособного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии, а также лишившимся кормильца.

В 2020 году социальные пенсии уже индексировали — на 6,1%. После повышения сумма выплат составила 9,85 тысячи рублей. В соответствии с принятыми тем летом поправками к Конституции РФ, отныне индексация пенсий в стране должна проходить не реже раза в год.

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