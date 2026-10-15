Путин подчеркнул важность надежной защиты пенсионных накоплений

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить надежную защиту средств граждан при их привлечении в инвестиционные фонды. Он отметил, что речь идет в том числе о пенсионных накоплениях. Об этом он сообщил на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По словам главы государства, развитие фондового рынка остается одной из задач, однако действующая нормативная база для некоторых инструментов коллективного инвестирования пока недостаточно проработана. В связи с этим Путин призвал создать соответствующие правила и регламенты.

«Мы должны себя вести, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан — они должны быть надежно защищены. Ну а уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что развитие фондов роста и фондов развития может способствовать привлечению частных средств, в том числе корпоративных и пенсионных. При этом, по его словам, необходимо учитывать опыт других стран и одновременно тщательно оценивать риски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что увеличить будущую пенсию можно, в частности, за счет более позднего выхода на нее и продолжения официальной работы. По словам экономиста Натальи Орловой, при отсрочке выхода на пенсию на один год выплаты могут вырасти примерно на 10%, а на пять лет — почти в полтора раза. Максимальный срок отсрочки составляет десять лет.

При официальном трудоустройстве продолжают начисляться страховые взносы и пенсионные баллы, которые учитываются при последующем перерасчете. Кроме того, женщины могут направить материнский капитал в накопительную часть пенсии, а при нехватке стажа или баллов — делать легальные взносы в Социальный фонд России.

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