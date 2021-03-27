В распоряжение 5-tv.ru попало видео с платформы на юге Москвы, где электропоезд «Ласточка» сбил троих человек.

На кадрах видно лежащее на путях тело. По информации 5-tv.ru, неподалеку лежит еще один труп.

Как сообщал 5-tv.ru трагедия произошла в ночь на 27 марта на улице Подольских курсантов. Три человека стояли у самого края платформы. Проезжающая электричка их зацепила.

Двое — мужчина и женщина — в результате погибли на месте. Еще одного мужчину затянуло под платформу. По последним данным, он жив.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.