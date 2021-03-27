Видео с платформы, где «Ласточка» сбила трех человек — кадры (18+)

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 045

Трагедия произошла на юге Москвы в ночь на 27 марта.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

В распоряжение 5-tv.ru попало видео с платформы на юге Москвы, где электропоезд «Ласточка» сбил троих человек.

На кадрах видно лежащее на путях тело. По информации 5-tv.ru, неподалеку лежит еще один труп.

Как сообщал 5-tv.ru трагедия произошла в ночь на 27 марта на улице Подольских курсантов. Три человека стояли у самого края платформы. Проезжающая электричка их зацепила.

Двое — мужчина и женщина — в результате погибли на месте. Еще одного мужчину затянуло под платформу. По последним данным, он жив.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.

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