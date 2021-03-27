Шмарик придумывает: Цивин впервые ответил на громогласные обвинения Рудинштейна

Обвиненный в мошенничестве в отношении семьи народного артиста СССР Алексея Баталова Михаил Цивин ответил на неоднократные выпады Марка Рудинштейна. Продюсер и создатель фестиваля «Кинотавр» заявлял, что у юриста и его жены, актрисы Натальи Дрожжиной, репутация аферистов, что на светских приемах они искали новых жертв — одиноких пожилых артистов, которых можно обмануть и присвоить их имущество. Также Рудинштейн отмечал, что пара постоянно пыталась попасть со злым умыслом на его «Кинотавр», но всегда получала отказ.

Долгое время Цивин и Дрожжина не отвечали на едкие замечания Марка Георгиевича. Теперь, посчитал юрист, пришло время объясниться. Как отметил Цивин, он и его супруга никогда не имели «общественно-деловых отношений» с Рудинштейном.

«Если бы я хотел приехать на „Кинотавр“, Рудинштейн открывал бы мне дверь… В тот период, о котором он любит говорить, мы жили в Париже, где принимали нашего приятеля Олега Янковского, президента „Кинотавра“ (его сопровождал Марик). После смерти Янковского Рудинштейн написал книгу, где оболгал и опорочил Олега Ивановича и других актеров. Он на ходу придумывает события, но никогда не называет факты и не приводит их доказательства», — заявил Цивин.

По словам юриста, Шмарик (так он назвал Рудинштейна — Прим. ред.) однажды попал под его горячую руку. Как утверждает Цивин, он набросился на кинодеятеля, хоть с ударом и промахнулся, после оскорбительной реплики Марка Георгиевича в адрес вдовы Спартака Мишулина.

Юрист напомнил также о криминальном прошлом самого создателя «Кинотавра». Известно, что он дважды привлекался к уголовной ответственности — в молодости попал в тюрьму после схватки на ножах, а позже получил шесть лет (отсидел один год) по делу о «черных кассах» Росконцерта.

«После таких слов, в той камере, где он когда-то сидел, его бы повесили за одно место. Рудинштейн просто не хочет следить за языком. Прошу обратить внимание правоохранительных органов на его клеветнические высказывания и привлечь к ответственности», — цитирует Цивина «Экспресс газета».

В октябре 2020 года Наталью Дрожжину и ее мужа задержали. По версии следствия, в результате действий четы родственники умершего в 2017 году Баталова лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе лично подаренные актеру рукописи Анны Ахматовой. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Марк Рудинштейн раскрыл секрет брака Цивина и Дрожжиной — продюсер убежден, что юрист всегда был тесно связан с криминальным миром.