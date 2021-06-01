«Ты, бабуся!» — Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза
Девочка и ее брат-близнец Гарри появились на свет, когда Примадонне было уже 64 года.
Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @maxgalkinru
Певица Алла Пугачева случайно раскрыла, что младшая дочь Лиза зовет ее бабусей. Забавным видео, которое снимала сама Примадонна, поделился на своей странице в Instagram ее супруг — телеведущий Максим Галкин.
Запись Пугачева делала со второго этажа замка в деревне Грязь, пока близнецы Гарри и Лиза танцевали в холле внизу.
«Почему вы не спите? У вас же есть возможность отдохнуть!» — спросила у детей певица.
«У нас тут заседание!» — бойко ответила Лиза.
«Какие штанишки у Лизы! А какие тапочки! Кто ж тебе их купил?» — продолжила выпытывать артистка.
«Бабуся! Ты, бабусь, ты», — не стала лезть за словом в карман Лиза.
«Бабуся…» — посетовала Пугачева.
В комментариях к видео многие посмеялись над произошедшим.
«Алла, как всегда, с прекрасным чувством юмора»;
«Замечательная семейка»;
«Зато честно», — написали они.
У некоторых возникли сложности с «бабусей» в исполнении Лизы Галкиной.
«Бабуся — это кто?»;
«Послушайте внимательно — мамуся!»;
«Не бабуся, а мамуся»;
«Бабуся купила! Ты бабуся! Нормально, все правильно», — развернулся целый диалог под видео.
Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году благодаря суррогатной матери. Алле Пугачевой на тот момент уже было 64 года, но двойняшки являются ее биологическими детьми от мужа — юмориста Максима Галкина. Дети уже ходят в первый класс и являются любимцами русскоязычного интернета.
Ранее 5-tv.ru писал, как Максим Галкин рассказал о тех, кто заменил его детям бабушку и дедушку.
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