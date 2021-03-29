Супердиета Долиной: от каких продуктов отказаться, чтобы быстро похудеть?

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Виктория Андреева
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Всего за полгода знаменитая певица сбросила 21 килограмм. Дальше — больше, уверяет она.

Супердиета Долиной: от каких продуктов отказаться, чтобы быстро похудеть?

Фото: ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Для того чтобы быстро похудеть, необязательно ложиться под нож хирурга и отказывать себе в употреблении еды и воды. Все экстремальные способы, как правило, приводят к фатальным последствиям. Порой достаточно убрать из рациона всего несколько продуктов, и килограммы «растворятся» на глазах. Лайфхаками с россиянами поделилась народная певица РФ Лариса Долина.

Звезда призналась, что несколько лет сидела на новомодной «кефирной» диете. Однако та не давала никаких результатов. За советом поп-дива обратилась к специалистам. Изучив результаты анализов Долиной, они вывели формулу идеального питания.

«Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были», — рассказала артистка в беседе с Лерой Кудрявцевой.

В «черный список» также попали яйца, торты, икра, брокколи, вафли, хлеб, морковь, лук, и даже любимые Ларисой Александровной молочные и кисломолочные продукты. О кефирной диете теперь и речи не идет!

Зато в фаворитах оказались все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица, рыба, помидоры, красный перец и свекла. А вместо чая эксперты посоветовали Долиной употреблять кофе или обыкновенную воду.

Что же касается алкоголя, то в категорию «запрещено» входит лишь шампанское. И хоть в расписании звезды только два приема пищи в день, а последний — в 15.00, бокал белого вина разрешается выпить даже вечером.

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