Арсенал под матрасом: видео из дома мытищинского стрелка

Следователи продолжают работу в огромном коттедже, где на протяжении почти десяти часов удерживал оборону 61-летний Владимир Барданов.

В ходе обысков был обнаружен огромный арсенал оружия. На кадрах видно, что его часть, например, хранилась под матрасом огромной двуспальной кровати.

"Утром 30 марта сотрудники правоохранительных органов пришли в частный дом, расположенный в поселке Вешки г.о. Мытищи для проверки, поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения. В результате 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников во внутрь помещения, произвел в них из огнестрельного автоматического оружия многократные выстрелы, после чего бросил в их сторону две ручные гранаты, одна из которых взорвалась", - так прокомментировали произошедшее накануне в Следственном комитете по Московской области.

В ходе спецоперации в частном доме произошел пожар, в результате которого Барданов погиб. В настоящее время территория оцеплена. В помещениях работают эксперты криминалисты. Также назначена экспертиза ДНК найденных обгоревших останков. После выводов которой, можно будет на 100% утверждать о гибели хозяина дома.