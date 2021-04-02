Рунический гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для всех знаков зодиака

Рунические гороскопы способны предсказать будущее еще более точно, чем гадание по звездам. Однако правильно толковать значение рун умеют немногие — рунический провидец Игорь Вечерский из их числа. Он не раз предсказывал события из жизни звезд, а также угадывал, когда и где произойдут природные катаклизмы.

Специально для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на предстоящую неделю.

Овен

Этому знаку зодиака провидец рекомендует не спешить с новыми начинаниями. Провидец уверен, что вы обладаете необходимой продуктивностью и средствами, чтобы добиться успеха прямо сейчас.

«Дагаз, перевернутая райдо и перевернутая лагуз рекомендуют вам на этой неделе завершить старые процессы и открыть для себя новые возможности. Вам будет сопутствовать успех в ряде сфер, если вы правильно поймете, что именно вам следует предпринять», — поделился Вечерский.

Телец

На этой неделе вас могут ожидать поездки, а также перемены, которые откроют вам новые возможности. По словам провидца, этот период идеален для того, чтобы завершить уже начатые проекты.

«Иса, райдо и беркана дают вам прекрасные возможности как для продолжения старых дел, так и для начала новых. Будут удачны как развитие личных отношений, так и различного рода перемены», — сообщил эксперт по рунам.

Близнецы

Уделите пристальное внимание своей работе, у вас есть уникальный шанс продвинуться дальше по карьерной лестнице или обратить внимание начальника на свои успехи. Однако все может обернуться иначе — руны обещают вам неожиданный ход дел, который возможно нарушит ваши планы.

«Уруз, йера и перевернутая перто на этой неделе дают вам отличные шансы реализоваться в сфере своей трудовой активности. Тем не менее, на работе возможно возникновение неких новых обстоятельств и неожиданных поворотов, будьте к этому готовы», — предупредил Вечерский.

Рак

По словам провидца, вам следует избегать излишней эмоциональности и чувствительности, особенно в делах. Будьте отстраненны и старайтесь принимать решения головой, а не сердцем.

«Перевернутая лагуз, перевернутая перто и ингуз говорят о том, что на этой неделе ваша деятельность, ваша жизнь может приобрести достаточно эмоциональные черты. Сохраняя хладнокровие и спокойствие, вы сможете достичь достаточно весомых успехов», — сообщил специалист по рунам.

Лев

Обратитесь к истокам, это поможет понять вам, чего вы уже достигли и куда стоит двигаться дальше. Несмотря на возникающие сложности, вы легко сможете преодолеть их, если постараетесь, считает провидец

Перевернутая беркана, турисаз и отал рекомендуют обратить внимание на фундаментальные основы своей деятельности, на которых вы находитесь и развиваете уже свои собственные усилия. Возможны некоторые обострения ситуации, в то же время вы также сможете проявить себя в определенной роли, совершив активные действия и достичь успеха» — сообщил Вечерский.

Дева

Самое время научиться совмещать личную жизнь и работу. Руны советуют вам задуматься о будущем и понять, как следует поступать, чтобы достигнуть намеченных вами целей.

«Перевернутая перто, наутиз и вуньо советуют на этой неделе поискать возможности для гармоничного стечения обстоятельств в вашей рабочей и личной, эмоциональных сферах. Вы можете реализовать здесь достаточно хороший потенциал, в то же время вам необходимо проанализировать собственные действия чтобы определиться с дальнейшими шагами», — поделился провидец.

Весы

Постарайтесь максимально задействовать свои навыки общения — это очень может пригодится в эти семь дней, считает провидец.

«Иса, лагуз и дагаз рекомендуют продолжение уже текущих процессов и использование дипломатии в проведении переговоров. Эта неделя может принести вам успех, вы можете открыть для себя новые перспективы и пойти по новому пути к победе», — сообщил Вечерский.

Скорпион

В этот период у вас появиться уникальный шанс разрешить все старые проблемы одним махом. Хотя, возможно, это будет сложно сделать самостоятельно, поэтому руны советуют при необходимости обратиться за помощью к друзьям и семье.

«Перевернутая вуньо, отал и тейваз дают вам на этой неделе шансы для активных и твердых действий, которые помогут вам преодолеть сложности, возможно давно накопившиеся проблемы. А также рекомендуют обратиться за помощью и за советом к более старшим, близким, родственникам», — сообщил эксперт по рунам.

Стрелец

Обратитесь внутрь себя и попробуйте разложить вашу глобальную цель или мечту на несколько мелких задач, двигайтесь к концу пути постепенно. Хороший период, чтобы заняться самообразованием и личностным ростом, считает Вечерский.

«Перевернутый отал, беркана и кено рекомендуют четко следовать поставленным планам, не стремится реализовать все свои планы сразу, а постепенно и планомерно идти к успеху. Сфера познания, для вас может открыть новые возможности», — рассказал провидец.

Козерог

На этой неделе вы сможете добиться впечатляющих результатов, если заранее продумаете стратегию продвижения к желаемому. Нестандартный образ мышления поможет вам обойти соперников и найти правильные решения.

«Уруз, лагуз и турисаз на этой неделе дают вам большое количество возможностей проявить себя. Анализируя и не впадая в крайности, используя хитрость и осознанный подход к решению поставленных задач вы сможете добиться успеха», — сообщил рунический провидец.

Водолей

Необходимо понять, что для вас сейчас является наиболее важным и перестать распыляться на мелочи. Аккумулируйте свою энергию и направьте ее на что-то одно.

«Ингуз, перевернутый альгиз и наутиз говорят о том, что вы используете слишком много сил на локальные задачи. Потому вам следует проанализировать создавшееся положение вещей и поставить правильные приоритеты в своей работе», — уверен Вечерский

Рыбы

В этот период руны советуют вам взять ответственность за вашу жизнь в свои руки и проявить решительность. Кроме того, руны советуют присмотреться к своему близкому окружению, среди них сейчас находится ваш будущий партнер или союзник.

«Манназ, дагаз и эйваз советуют на этой неделе принимать решения, действовать достаточно активно, используя весь свой личный потенциал для достижения новых результатов. Потому что на этой неделе для вас открываются возможности для перемен», — заключил провидец.

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