Опека на доверии: TIMBIGFAMILY ответил на обвинения в использовании Зайцева

Рэп-исполнитель Тимур Гарафутдинов, известный как Тимур TIMBIGFAMILY, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о состоянии модельера Вячеслава Зайцева. Он также прокомментировал слухи о незавидном положении кутюрье, которого якобы используют в своих целях и якобы пытаются обокрасть помощники и опекуны.

Как отметил Гарафутдинов, его с Вячеславом Михайловичем связывает крепкая дружба с 2007 года. Впервые они встретились на съемках передачи «Модный приговор» — Зайцев был ведущим, а мама Тимура — участницей.

«У нас такая семья, особенно мама у нас с энергией взрывной, плюс мы нашли какие-то точки по взаимодействию, сотрудничеству, мы делали у Вячеслава Михайловича в Доме Моды концерт, давали ему коммерческие разные проекты, это дружба, наработанная годами. Все это делается на доверии, а доверие нарабатывается годами», — рассказал музыкант.

По словам рэпера, Зайцев принимал участие в создании клипа на одну из его песен в 2010 году, а также стал «талисманом» благотворительной акции для детей-сирот и инвалидов «Моя мечта и путь к ней», которой в течение 15 лет руководит Гарафутдинов. Кроме того, Тимур и его сестра Лючана являются моделями модного дома Зайцева.

«Навещаем Вячеслава Михайловича по сей день. Сейчас ему трудно, у него, конечно, со здоровьем все не очень хорошо, но он в здравом уме и светлой памяти. Физически он не очень себя чувствует, но он общается, работает. Недавно мы были у него в гостях, я помогал ему делать новые принты на компьютере, человек адекватен, его не смущают физические какие-то недостатки, связанные с возрастом и его травмами», — поделился артист.

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Что касается слухов, которые вьются вокруг персоны пожилого модельера, Гарафутдинов спокоен — ему нечего стыдиться, и он ни в чем не виноват. Его с Вячеславом Михайловичем связывают исключительно близкие отношения, в которых нет места корысти. Несмотря на то, что вместе Зайцев и Гарафутдинов занимались, в том числе коммерческими проектами, разногласий не было никогда. В связи с этим Тимур вспомнил простую истину, озвученную когда-то персонажем фильма «Брат-2» Данилой Багровым.

«В чем сила, брат? Сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Все тайное станет явным. Конечно, никто не видит тех моментов, когда мы приезжаем к Славе Зайцеву, помогаем ему. Все видят только негатив. И когда они посмотрят на эту ситуацию с другой стороны, они поймут, и Вячеслав Михайлович сам подтвердит этот момент, что кроме положительных, дружественных отношений и деловых нас ничего не связывает», — сказал рэпер.

Заявление Егора Зайцева

Известно, что неприятные подозрения относительно окружения кутюрье прежде высказывал его сын Егор, который сейчас является генеральным директором Московского Дома Моды. Он предполагал, что рядом с отцом находятся «серийные опекуны», мечтающие завладеть его богатствами. В числе опасных, по его мнению людей, была и семья рэпера.

«Есть со стороны его сына Егора негатив. Я знаю одно, что на последней встрече с Вячеславом Михайловичем у него дома я спросил: „Слава, тебе нужна помощь?“ Он говорит: „Я хочу поговорить с Егором, он не берет трубки“. Это единственный момент, который мне бы хотелось исправить, чтобы все-таки Егор с ним пообщался. Ничего не буду говорить про Егора хорошего или плохого, я только знаю, что он очень ревниво относится ко всем людям, которые общаются с Вячеславом Михайловичем близко», — заявил Тимур.

Гарафутдинов выразил надежду, что приписываемые Егору Зайцеву высказывания относительно семьи рэпера — лишь выдернутая из контекста фраза, раздутая журналистами до скандала. Однако и раньше бывали моменты, когда Гарафутдинову и его родным приходилось отстраняться от Вячеслава Михайловича, чтобы не провоцировать гнев его наследника и неприятные разговоры за спиной.

«Если действительно это слова Егора, то скорее всего, моя мама имеет моральное право, если не получит извинений со стороны Егора, подать на него в суд, так как это является клеветой. Но я надеюсь, что это все-таки не Егор, что это все „слепили“ в желтой прессе», — заключил артист.

Дом Моды Славы Зайцева

Тем временем, как стало известно 5-tv.ru, Дом Моды Вячеслава Зайцева задолжал государству немалую сумму. По информации пресс-службы Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»), долг АО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева» составляет один миллион 42 тысячи рублей.

«По долгам данного потребителя ПАО „МОЭК“ три раза обращалось в суд (в 2017 году — 1,8 миллиона рублей, 2018 году — 1,1 миллиона рублей и 2020 году — 776 тысяч рублей), все дела „МОЭК“ выиграны. С АО „Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева“ по решению судов взыскано 3,7 млн рублей. Последнее решение вынесено 10 февраля 2021 года — об оставлении апелляционной жалобы потребителя без удовлетворения. Исковая работа по взысканию задолженности будет продолжена», — сказано в сообщении компании.

1 апреля 2021 года Дом Моды был в очередной раз отключен от теплоснабжения, а также закрылся на ремонт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Вячеслав Зайцев может лишиться своего модного дома.