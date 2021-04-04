Работники ножа и топора: нефролог-расчленитель рассказал, как избавлялся от тела

Главный нефролог Санкт Петербурга Александр Земченков, признавшийся в убийстве жены, которая в течение 11 лет числилась пропавшей без вести, рассказал в подробностях, как именно избавлялся от тела. Об этом 5-tv.ru сообщил источник близкий к следствию.

Мужчина имел медицинское образование и хорошо знал анатомические особенности строения человеческого тела, поэтому без особого труда расчленил убитую супругу при помощи бытовых предметов — ножа и топора.

После этого Земченков разложил части тела по мешкам и вынес в мусорный контейнер недалеко от дома. При этом он говорил, что выкидывает книги, чего никогда ранее и после инцидента не делал.

Правоохранители обратили внимание на странности в поведении супруга пропавшей. Так, 23 февраля, когда многие мужчины получают поздравления с праздником, Земченков практически не пользовался мобильным телефоном, и заявил полицейским, что об исчезновении жены узнал только вечером.

Кроме того, нефролога уличили в том, что он не передавал полиции сообщения о возможном обнаружении жены в разных районах города. Все эти детали следствие может счесть косвенными уликами против врача.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Земченков сознался в убийстве собственной супруги. Изначально врач утверждал, что вывез в лес и закопал тело, но после сообщил, что расчленил его и выкинул в мусорный контейнер. После этого мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Женщина числилась без вести пропавшей 11 лет, пока отец исчезнувшей не обратился в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование. Дело на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Следователи провели колоссальную работу, подняли архивные материалы, отработали десятки версий преступления, отбрасывали одного за одним подозреваемых. Детально восстановив последний маршрут жертвы, следователи пришли к выводу, что муж убитый на самом деле является единственным подозреваемым. Позже был установлен и мотив преступления.

Сейчас расследование о пропаже проклассифицировано в дело по статье «Убийство». Суд арестовал Александра Земченкова на 29 суток.