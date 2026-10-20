Дебют Кайли Дженнер в Fantasy Bra за 50 миллионов обернулся скандалом

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 27 0

Показ в студии Sony Pictures Studios в Калвер-Сити стал возвращением шоу в Лос-Анджелес впервые за 19 лет.

Кайли Дженнер в Fantasy Bra: скандал

Фото: © Getty Images/Dimitrios Kambouris

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Fantasy Bra за 50 миллионов долларов достался Кайли Дженнер

Дебют Кайли Дженнер на показе Victoria's Secret 2026 сопровождался критикой поклонников бренда: звезда представила Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов, самый дорогой в истории шоу, однако публика заговорила о привилегиях и несправедливом отборе участниц. Об этом пишет 7Дней.ru.

Показ прошел 18 октября в студии Sony Pictures Studios в Калвер-Сити. Шоу вернулось в Лос-Анджелес впервые за 19 лет, и появление 29-летней Дженнер стало одним из центральных моментов вечера.

Fantasy Bra в этом году создали совместно с ювелирным домом JACOB & CO. Украшение весит около 1,8 килограмма и инкрустировано 4410 натуральными бриллиантами. Главный элемент — желтый бриллиант огранки «радиант» весом 75,54 карата, который оценивают в 22 миллиона долларов. Над бюстгальтером трудились 15 мастеров, затратив в общей сложности 1000 часов.

В 2026 году Fantasy Bra вернулся на подиум впервые после показа 2018 года, когда его представляла Эльза Хоск. Раньше эта роль считалась одним из высших достижений в карьере моделей Victoria's Secret, поэтому решение отдать драгоценный комплект Кайли, у которой не было модельного прошлого в рамках бренда, вызвало вопросы у поклонников. За неделю до шоу из списка участниц исключили нескольких моделей, включая Роми Стрейд и Фриду Аасен, — фанаты предположили, что организаторы делают ставку на громкие имена, а не на опыт работы на подиуме.

Креативный директор Victoria's Secret Адам Селман объяснял выбор Дженнер ее огромным культурным влиянием и способностью привлекать внимание аудитории далеко за пределами мира моды. Сама Дженнер, судя по публикациям в соцсетях, осталась довольна дебютом — после шоу она поделилась закулисными фотографиями, на одном из снимков позируя в розовом полосатом халате Victoria's Secret с вышитым именем и крыльями, украшенными стразами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоу Victoria's Secret вернулось в Лос-Анджелес 18 октября 2026 года. Показ, получивший название Fandemonium, креативный директор Адам Селман построил как путешествие по американской мечте.

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