Гастроэнтеролог объяснил, почему урчит живот

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 283

Ольга Аришева рассказала, в каком случае урчание может вызывать беспокойство.

Гастроэнтеролог объяснил, почему урчит живот

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Такое явление, как урчание в животе, само по себе не страшно, однако может быть симптомом заболевания, говорит гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.

«Нужно иметь в виду обстоятельства, при которых это урчание появляется, есть ли при этом боли. Урчание в животе сопровождает нас на протяжении всей жизни. Иногда это связано с приемом определенных продуктов, богатых клетчаткой. Бобовые часто вызывают урчание, капуста с кабачками, в которых много пищевых волокон», — рассказала Аришева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также сообщается, что японская компания Ogiri Printing создала съедобный блокнот и ручку, которые помогают избежать неловкой ситуации, когда у человека начинает громко урчать в животе. Ноу-хау имеет две функции. Первая — отвлекающая: при открывании блокнот издает звук громкостью в 97 децибел. Для сравнения: громкость включенной газонокосилки достигает 90 децибел. Таким образом владелец блокнота «заглушает» урчание в животе.

Вторая функция — успокаивающая: если нет возможности перекусить, чтобы успокоить живот, можно пожевать несколько листков блокнота, которые съедобны и безвкусны. А можно погрызть и идущую в комплекте с блокнотом ручку, имеющую вкус кофе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, терапевт рассказал об опасных болях в животе, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

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