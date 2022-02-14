Прекрати! Что раздражает представителей разных знаков зодиака?

Вывести из себя можно любого человека. Вопрос только в том, чтобы найти у него болевую точку и надавить. Иногда это можно сделать ненароком, просто не зная особенностей характера своего собеседника. Астрологи рассказали, что раздражает представителей разных знаков зодиака, и в чем с ними лучше быть осторожными, пишет издание Femmie.

Овен

Стремительные и не знающие преград, Овны искренне не понимают, как можно так долго делать то, что у них отнимает считанные минуты. Поэтому вывести их из равновесия могут неспешные и медлительные люди, а порой и просто те, кто не так оперативен, как они.

Телец

Люди этого знака тяжело принимают любые перемены. Особенно, если они касаются их привычного уклада жизни. Поэтому Тельцов выводят из себя попытки поделиться с ними проблемами и озадачить чем-либо. Не стоит ломать их график, если только вы не хотите предложить им кардинальные изменения, которые позволят начать жизнь с чистого листа.

Близнецы

Представители этого знака не переносят скуку и уныние. Им свойственно идти по жизни весело, получая постоянно новые эмоции и адреналин. Добить Близнецов может любая рутинная работа.

Рак

Обитатели невидимых панцирей, Раки очень ценят свое личное пространство. Поэтому их раздражают люди, без церемоний лезущие не в свое дело. Не стоит их расспрашивать о личной жизни и даже слишком навязчиво интересоваться их делами.

Лев

Цари зверей очень любят быть в центре внимания. Поэтому если их игнорируют или недостаточно внимательно слушают, это вызывает у них раздражение. Львы ценят в людях открытость и честность, поэтому не терпят в своем окружении молчунов и скрытных людей.

Дева

Строгие и воспитанные, Девы не переносят грубость по отношению к своей персоне. Им может показаться неуважительным обращение, которое собеседник просто недостаточно четко сформулировал. Иногда они придираются к людям зря. Кроме того, Деву может выбесить необязательность со стороны другого человека.

Весы

Представители самого, по идее, уравновешенного знака зодиака приходят в бешенство при встрече с некомпетентными специалистами. Для них в жизни важен порядок, и любое его нарушение они воспринимают как личный вызов.

Скорпион

Люди этого знака искренне презирают лгунов. Они не только брезгливо морщатся, когда их пытаются обвести вокруг пальца, но и сделают все, чтобы вывести лжеца на чистую воду.

Стрелец

Стрельцов раздражают ограничения и люди, не видящие выхода из сложившейся ситуации. Сами они могут предложить навскидку с десяток вариантов, как разрешить любую проблему, поэтому неумение увидеть перспективу их приводит в бешенство.

Козерог

Независимые и гордые, Козероги не любят навязчивых людей. Им не понятно, как можно быть такими бесцеремонными и не тяготиться неумением самостоятельно решать свои проблемы.

Водолей

Больше всего в людях Водолеев раздражает необразованность. Они могут делать замечания и исправлять даже незнакомых людей. Кроме того, готовы переспорить любого, кто выдвинет необоснованную теорию и не сможет ее доказать.

Рыбы

Эмоциональные и чувствительные Рыбы не выносят критики. Особенно, если цепляются к мелочам. Поэтому они избегают общения со слишком словоохотливыми людьми, способными прямо указать им на их недостаток.

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