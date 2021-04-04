«Счастливая бабушка»: Елена Малышева показала всех троих внуков
Маленьких Игоря, Артура и Аню подарил телеведущей ее старший сын Юрий — кардиолог в США.
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; Instagram @malysheva.live
Телеведущая Елена Малышева поделилась с поклонниками редким фото, на котором она запечатлена вместе со своими тремя внуками. Снимок звезда программы «Жить здорово!» опубликовала на своей странице в Instagram.
Малышева показала подписчикам, как выглядят шестилетний Игорь, двухлетний Артур и восьмимесячная Анна.
«Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю», — просто подписала трогательное фото теледоктор.
Фолловеры Малышевой пришли в восторг от молодого поколения ее семьи и стали спорить, кто из внуков больше похож на телеведущую.
«Так приятно смотреть на счастливую Елену Васильевну!»;
«Кто может быть дороже детей, дети твоих детей»;
«Какие милые классные. Счастливая бабушка!»;
«Второй внук — ваша копия»;
«Мальчик слева — копия бабушка Елена», — написали они в комментариях.
У Елены Малышевой и ее супруга Игоря двое сыновей — Юрий и Василий. Всех внуков подарил им старший из наследников, он уже семь лет женат на любимице Малышевой — Карине. Второй сын телеведущей пока холост. Все они живут в Нью-Йорке, где Юрий стал кардиологом, а Василий выучился на юриста.
Ранее 5-tv.ru писал, как Татьяна Михалкова показала умилительное видео с внуком.
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