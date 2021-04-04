«Счастливая бабушка»: Елена Малышева показала всех троих внуков

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Анастасия Шадская
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Маленьких Игоря, Артура и Аню подарил телеведущей ее старший сын Юрий — кардиолог в США.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; Instagram @malysheva.live

Телеведущая Елена Малышева поделилась с поклонниками редким фото, на котором она запечатлена вместе со своими тремя внуками. Снимок звезда программы «Жить здорово!» опубликовала на своей странице в Instagram.

Малышева показала подписчикам, как выглядят шестилетний Игорь, двухлетний Артур и восьмимесячная Анна.

«Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю», — просто подписала трогательное фото теледоктор.

Instagram @malysheva.live

Фолловеры Малышевой пришли в восторг от молодого поколения ее семьи и стали спорить, кто из внуков больше похож на телеведущую.

«Так приятно смотреть на счастливую Елену Васильевну!»;

«Кто может быть дороже детей, дети твоих детей»;

«Какие милые классные. Счастливая бабушка!»;

«Второй внук — ваша копия»;

«Мальчик слева — копия бабушка Елена», — написали они в комментариях.

У Елены Малышевой и ее супруга Игоря двое сыновей — Юрий и Василий. Всех внуков подарил им старший из наследников, он уже семь лет женат на любимице Малышевой — Карине. Второй сын телеведущей пока холост. Все они живут в Нью-Йорке, где Юрий стал кардиологом, а Василий выучился на юриста.

Ранее 5-tv.ru писал, как Татьяна Михалкова показала умилительное видео с внуком.

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