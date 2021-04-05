Чемпионка по боксу во втором среднем весе по версиям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и GBU Наталья Рагозина 5 апреля празднует юбилей. Ей исполнилось 45 лет. Какой была жизнь несокрушимой «Кувалды» женского бокса, и как она пришла к рингу?

Детство и юность

Наталья Рагозина появилась на свет в 1976 году в Абае — городке под Карагандой в Казахстане. Она выросла в многодетной русско-татарской семье, где было еще три дочери и сын. В то время она мечтала о карьере фотомодели или стюардессы, но, впервые оказавшись в самолете, поняла, что жутко боится полетов.

Тогда Рагозина решила держаться ближе к земле. Она пошла по стопам старшей сестры Татьяны и стала заниматься легкой атлетикой — бегом, как и ее сестра. Ее специализацией был бег на средние дистанции, в результате чего она попала в спортивный интернат.

Именно там ей стали советовать попробовать себя в боксе — рука у Натальи была тяжелой. Но первый спарринг с мальчиком-ровесником закончился обидным поражением и разбитым в кровь лицом. Тогда Рагозина и решила, что больше не позволит такому случиться.

Первые шаги в боксе

В 16 лет Рагозина переехала в Нижний Тагил и начала заниматься кикбоксингом во время учебы в педагогическом колледже. Тогда же она выиграла свой первый турнир и начала совершенствоваться в спорте.

В 1998 году Наталья уехала в Москву по приглашению тренера Марка Мельцера. Позже Рагозина признавалась, что именно он привел ее к успеху.

«Под его руководством я стала пятикратной чемпионкой страны, трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Азии. И в этом виде спорта особенных вершин для меня уже не оставалось, тренеры, партнеры заметили „правый удар Рагозиной“», — говорила чемпионка.

Но всему этому едва не помешало ее женское счастье — в спортивном клубе Москвы Наталья встретила первого супруга, отца ее единственного сына Ивана.

Неудача в браке — толчок в карьере

Михаил Колпаков, первый супруг Натальи, возглавлял Федерацию кикбоксинга в Чебоксарах. У них с Натальей было много общего, они быстро сошлись и вскоре поженились. Узнав о беременности, спортсменка забросила карьеру.

В 2001 году на свет появился их сын Ваня. Всего через несколько месяцев Рагозиной позвонили из Федерации бокса и предложили вернуться к поединкам — ее ждали на турнире в США. Наталья сделала ради такого невозможное, свернула грудное вскармливание, стала бегать с коляской, резко ограничила себя в еде. И всего за месяц скинула 17 килограммов, вернулась к своему тренировочному весу, начала готовиться к соревнованиям. И не зря — в Америке ее ждала победа.

РИА Новости / Павел Лисицын

А вот семейную жизнь постигла неудача — муж поддерживал ее начинания только поначалу. А затем стал ревновать к спорту и однажды поднял на нее руку.

«Сейчас я думаю, что женщина не должна быть сильнее мужчины. Этого они не прощают», — говорила позже Наталья.

Наталья прощать не стала. Собрала вещи и с годовалым Ваней перебралась от мужа из Одинцово в съемную квартиру в Москве. Михаил пытался извиняться, но Рагозина была непреклонна. Развод, возвращение девичьей фамилии, бесконечные тренировки и матчи. Растить сына ей помогал отец, а сама Наталья перешла в профессиональный бокс.

Непобедимая «Кувалда»

С 2004 года Рагозина тренировалась и выступала под началом заслуженного тренера России Анатолия Волкова. Всего за год она провела четыре поединка с именитыми соперницами — все они закончились нокаутами для ее противниц.

В 2006 году Наталья переехала в немецкий Магдебург и заключила профессиональный контракт с клубом SES-Boxgym. Именно поэтому множество ее боев проходили на территории Германии. Для ее друга-боксера Кости Цзю победа на ринге была синонимом свободы. Сама Наталья считала несколько иначе.

«Победа — это счастье. Я к этому шла всю жизнь и буду к этому идти», — рассказывала она в интервью для «Российской газеты».

На любительском и профессиональном ринге Наталья провела более ста боев и не проиграла ни одного. Благодаря званию семикратной чемпионки мира по боксу и 22-м победам на ринге фамилия Рагозиной оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Там она отмечена как боксер, владеющий всеми возможными в профессиональном боксе поясами.

ТАСС / Буценко Антон

Наталья всегда выступала в среднем весе, но в 2009 году смогла нокаутировать и Памелу Лондон, которая весила на 30 килограммов больше самой Рагозиной. Это принесло ей звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ее тренером был чемпион СССР 1987 и 1988 годов, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Яновский. Он говорил о своей подопечной, что такие чемпионы отмечены богом.

«Но талант — его надо в себе обнаружить, сохранить, развить. Рагозина — лидер по натуре», — добавлял также Яновский.

Сейчас Наталья закончила боксерскую карьеру, оставшись непобежденной. В настоящее время она является президентом любительской Женской хоккейной лиги, активно тренируется. И даже в день 45-летия, сразу по возвращении с отдыха в Дубае она отправилась на лед.

Личная жизнь

После первого неудачного брака Наталья Рагозина много лет жила вместе с возлюбленным Федором. Он занимал важный пост в правительстве, свои отношения они не афишировали и не собирались регистрировать.

В 2016 году Наталья познакомилась со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Их отношения развивались бурно, в 2017-м возлюбленные поженились, но уже вскоре развелись. Детей в браке не было, у обоих были сыновья от прежних избранников.

Наталья позже говорила на программе «Судьба человека» ведущему Борису Корчевникову, что хотела от Сергея Жорина детей. Но — не сложилось.

«Но я была счастлива, и это самое главное», — поведала спортсменка.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Несмотря на развод, экс-супруги смогли сохранить теплые и дружеские отношения, они отзываются друг о друге по-настоящему уважительно. В день 45-летия Натальи Сергей Жорин записал для 5-tv.ru полное нежных слов поздравление.

«Дорогая, любимая Наталья Юрьевна. Поздравляю тебя с юбилеем, желаю тебе все так же фонтанировать энергией, быть неиссякаемым источником настроения для всех окружающих. Мы тебя любим, уважаем, ценим. Здоровья тебе и всего того, что сама себе пожелаешь», — сказал звездный адвокат.

Модель и актриса

Не только на ринге прославилась Наталья Рагозина. Спортсменка неоднократно участвовала в фотосессиях для мужских журналов, многих из которых были весьма откровенными. По ее словам, так она хотела научиться расслабленно держаться в кадре.

Помогло ей и сотрудничество с дизайнером Ильей Шияном — он создавал сценические образы для Натальи и приглашал ее для участия в своих модных показах.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Шиян поведал 5-tv.ru, с чего началась его работа с Рагозиной.

«С Наташей Рагозиной я познакомился во время вручения премии глянцевого журнала, в цирке на Ленинских горах. Мы с ней вместе вручали премию, — рассказал он. — Я ей предложил принять участие в моем фэшн-шоу, был сделан костюм, это что-то было в стиле спорт. Сочетание кожи, замши, кожи крокодила, были топ и юбка».

Модельер объяснил, что при создании костюмов для Натальи всегда отталкивался и от идеи своего показа, и от того, кого именно требуется «одеть».

«У Наташи такой яркий образ, и мы это подчеркивали — где-то перчатки, где-то топ. В любом случае, это был кэжуал-стиль, кэжуал-лакшери, кэжуал-спорт», — пояснил Шиян.

Модельер обратился к своей музе с поздравлением в честь ее 45-летия.

«Наташа, мне очень приятно поздравить тебя с этой замечательной датой. Этот юбилей, цифра, к которой ты подошла, это очень замечательный период, когда ты участвовала в моих показах, когда мы с тобой создавали эти шоу… для меня это очень яркие и запоминающиеся моменты в моей жизни, — сказал он. — Мне хочется тебе пожелать, чтобы дальше у тебя все только нарастало, увеличивалось, ты была такой же жизнерадостной, веселой, искренней, чтобы все у тебя в жизни получалось. Так держать, Наташа! Поздравляю тебя с этой прекрасной датой».

5-tv.ru

Снималась Наталья и в кино. В 2008 году вышел художественный фильм «Белая медведица». Рагозина исполнила роль талантливой сибирячки, боксерский талант которой разглядел заезжий тренер. Картина была удостоена гран-при Пятого международного кинофестиваля спортивных фильмов «Атлант» за лучший художественный фильм о спорте. И сама Наталья также была отмечена наградой.

Сейчас Рагозина по-прежнему уделяет много времени спорту — в основном, женскому хоккею. Она — любящая мать, ее сыну скоро исполнится 20 лет. Она окружена огромным количеством друзей и поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что голая Наталья Рагозина окрасилась в золото в честь юбилея. Откровенный снимок она опубликовала в Instagram.