Каждый мужчина хорош по-своему. Но как найти того, кто и в трудную минуту поддержит, и разнообразит жизнь смелыми экспериментами? Разве может быть так, чтобы консервативный и целеустремленный кавалер был также хорошим любовником? Конечно, отвечают именологи и советую взглянуть на ТОП самых страстных партнеров.

Роман

Обладатель этого имени всегда знает, чего хочет женщина. Он умело владеет сексуальными техниками и сможет удивить даже самую искушенную барышню. Роман — азартный человек, а потому количество «подходов» в постели для него — вопрос принципиальный. Уйти от такого кавалера вряд ли кто-то захочет. Правда, пока ему не будет за 40, рассчитывать на серьезные отношения все же не стоит.

Артур

Мужчина с именем Артур, как правило, обладает противоречивым характером. Он с самого юношества мечтает о неземной любви, а потому каждый раз с упоением отдается отношениям. Этот мужчина будет верен своей пассии до конца и никогда не оставит ее без удовольствия в постели. Артур нежен, аккуратен и очень самокритичен, поэтому его необходимо хвалить.

Вячеслав

Вячеслав один из тех мужчин, для кого важен процесс завоевания женщины. Если пассия слишком быстро соглашается на секс, то он мгновенно теряет к ней интерес. Однако в случае, если дама проявит хитрость и заставит кавалера немного «пострадать», наверняка получит массу эмоций от такого романа и истинное удовольствие в постели.

Кирилл

Обладатель этого имени не может устоять перед женскими чарами. Достаточно легкой манящей улыбки, чтобы завоевать внимание Кирилла. Этот мужчина крайне обходителен и учтив, но в постели ведет себя словно маньяк — с ним точно не соскучишься!

Егор

По своей природе Егор — очень страстный и активный любовник. Это один из редких случаев, когда партнер не требует инициативы от женщины и готов часами дарить ей наслаждение. Единственный минус такого кавалера, пожалуй, в том, что более всего его привлекают замужние дамы. Но часто эта игра действительно «стоит свеч».

Александр

Любовь и интимная близость для Александра — источник жизни. Если не будет пылких объятий и нежных поцелуев, он быстро погрузится в депрессию. Мужчина с этим именем ко всем отношениям относится серьезно и не любит романы «на ночь». Правда, если партнерша отказывается подогревать пламя страсти, быстро ищет ей замену.

Степан

Обладатель этого имени никогда не выбирает партнерш по типу внешности. Неважно, большая грудь у дамы или маленькая, главное — то, как подает себя красавица. Степан — чувственный и очень умелый любовник. В юношестве он освоил немало литературы, чтобы впоследствии дарить женщинам массу наслаждения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, мужчины с какими именами созданы для крепкого брака и долгих отношений.