От чего на самом деле умерла Валентина Легкоступова?

Названа истинная причина смерти Валентины Легкоступовой! Что на самом деле погубило певицу? Как результат экспертизы изменит судьбу ее вдовца Юрия Фирсова? Кто теперь будет претендовать на наследство? И какими были последние слова звезды 80-х? Обо всем этом — в программа Пятого канала «Светская хроника».

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года. Смерть певицы наступила при странных обстоятельствах. Муж Юрий Фирсов утверждал, что она поскользнулась в ванной и ударилась головой.

«Вины на мне никакой нет. Это несчастный случай», — уверен Юрий Фирсов, вдовец.

Родственникам погибшей артистки версия показалась неубедительной. Они настаивали на экспертной оценке. Было заведено уголовное дело. Яхтсмен числился главным подозреваемым.

«Для того, чтобы получить такие травмы, нужно было, знаете, упасть 33 раза. Я не верю, что это было одно падение», — уверен Анетта Бриль, дочь певицы.

Несколько дней назад стали известны результаты экспертизы. Согласно им, официальная причина смерти Легкоступовой — полиорганная недостаточность, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. Подчеркивается, что болезнь развилась вследствие злоупотребления алкоголем.

«Полиорганная недостаточность — это тяжелая стресс-реакция организма. Это совокупность недостаточности нескольких органов и систем, которые обеспечивают жизнеобеспечение человек», — пояснила врач Ирина Коваленко.

Муж умершей звезды считает, что в проблемах со здоровьем есть вина Валентины.

«Она, конечно, курила как паровоз, там, по пачке в день. Ну слабые сосуды очень были. Поэтому, синяки и прочее», — рассказал вдовец.

Юрий Фирсов счастлив! Ведь с него, наконец, сняты все обвинения.

«Столько месяцев на меня грязь лили. Если честно, на душе стало значительно легче», — признался Юрий.

Теперь мужчина снова может претендовать на наследство ушедшей супруги. На кону — квартира в тридцати минутах ходьбы от Кремля стоимостью 100 миллионов рублей, дом в Подмосковье, а также права на песни Легкоступовой.

«Квартира, в принципе, на продаже. Да я готов кому угодно ее продать. Я лишь получу четвертую часть, которая мне положена по закону. И всего делов-то», — объяснил яхтсмен.

Вот только дети Валентины мириться с неудавшимся отчимом отказываются. Анетта и Матвей уверены: если бы не он, мама была бы жива. По их мнению, именно Фирсов приобщил артистку к спиртному.

«И вот он сидит, выпивает, и вот он ей говорит: „Пожалуйста, ну давай со мной, давай со мной“ Понимаете, день можно отказаться, два, три, но через неделю все равно, к сожалению, это неизбежно приведет к тому, что другая сторона тоже начнет выпивать», — считает дочь умершей, Анетта Бриль.

Правда, сам спортсмен утверждает обратное.

«Валя прекрасно знала свою проблему. Но не рассказала мне о ней. Я сказал, что я иногда выпиваю. Бывает такое, что несколько дней подряд. То есть она была в курсе. А я не был в курсе, если честно, что у нее такие срывы могут быть», — признался Фирсов.

«Люди, больные алкоголем и имеющие алкогольную зависимость и наркотическую, они всегда готовы обвинить всех вокруг в своих бедах, в своих срывах, кроме себя самого», — заявила Бриль.

«Есть свидетельства, соответствующие документы, акты осмотра тела после смерти. Причина смерти — это закрытая черепно-мозговая травма», — напомнил адвокат Сергей Жорин.

Дочь певицы, Анетта Бриль, с трудом говорит о событиях того страшного дня. Она долгое время не могла дозвониться за матери. Испугавшись, решила приехать к ней домой. Дверь открыл Фирсов.

«Юрий в этот момент пил пиво, стоял с бутылкой, мама была в душе. Я открыла дверь и увидела, что у нее большая гематома на животе, гематомы на запястьях», — вспоминает дочь звезды.

Девушка пыталась узнать, что произошло, откуда синяки. Но вразумительного ответа не получила.

«Мам очень заторможено мне ответила, что, по-моему, она упала, это были ее слова. Я спросила: „Может, у тебя болит что-то? Жалуешься на голову? Может быть, ты чем-то ударилась?“ Она помахала головой, сказала, что нет», — рассказала Бриль.

После долгих уговоров Валентина все-таки согласилась отправиться в больницу.

«Никаких вообще мама не подавала признаков того, что у нее мог произойти некий удар или что-то вот могло быть с головой. Она даже какие-то песни пела. Но, как мне потом объяснили врачи, после закрытой черепно-мозговой травмы бывает светлый промежуток. Светлый промежуток может длиться от нескольких часов до нескольких суток», — пояснила Анетта.

А потом случилось страшное. Легкоступова впала в кому. Ее экстренно прооперировали. Врачи до последнего момента боролись за жизнь артистки. Но спасти звезду не удалось. Дочь со слезами на глазах вспоминает их последний разговор.

«Она спросила, как девочки, внучки. Спросила, чем мы занимаемся и сказала что пойдет отдохнет, поспит», — рассказала Бриль.

Бриль делится: Фирсов тогда повел себя более чем странно. Вероятно, спортсмен попросту испугался. И страх, что его обвинят в случившемся, был куда сильнее волнений за любимую женщину.

«Когда он узнал, что маму прооперировали, он просто сбежал. Он сбежал из больницы. Понимаете, человек, которому нечего скрывать, на мой взгляд, так вести себя не будет», — вспоминает Анетта.

По мнению Анетты, мужчина никогда не любил Валентину. И с самого начала преследовал лишь корыстные цели.

«У него была основная цель — пропиариться. Изощренный праздник тщеславия. Потрогать артистку, понимаете, не в смысле как женщину, а потрогать, дотронуться до звезды», — уверена дочь Валентины Легкоступовой.

Такие мысли закрались в голову девушки уже при первом знакомстве.

«Он начал фотографировать наш дом. Начал, просто ходит, снимает», — рассказала девушка.

Анетта не стала говорить о своих опасениях матери. Та была слишком счастлива.

«Мама была просто как хрустальная ваза, наполненная счастьем. И настолько не хотелось эту вазу как-то тронуть, как-то ее разбить, понимаете?», — пояснила Бриль.

После трагедии девушка корила себя, что не вмешалась. Но ведь никто не мог предположить, что все закончится таким кошмаром.

«Я жалею о том, что я не уберегла маму именно от этого человека», — призналась Анетта.

Несмотря на результат экспертизы и официальную версию, семья Легкоступовой считает, что полностью исключать вину Фирсова нельзя. Они намерены продолжить бороться, чтобы отстоять честное имя артистки.

«Я могу только озвучить какие-то предположения. Можно об стену толкнуть, можно об пол толкнуть, можно что-то взять, ударить. Мы можем только предполагать, потому что правды мы не знаем», — считает Анетта Бриль.

«Родственники попросили меня сделать рецензию на эту экспертизу. Мы будем заявлять о проведении повторной, дополнительных экспертиз, которые, на наш взгляд, должны установить объективные обстоятельства», — рассказал адвокат Сергей Жорин.

Что на самом деле случилось в тот роковой день, известно только двум людям. Но, к сожалению, главная участница событий уже никогда не сможет рассказать правду.