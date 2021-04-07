Никакой драмы! ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых не ревнуют

Ревность — палач отношений. Этому неприятному чувству подвержены как мужчины, так и женщины, однако среди представительниц прекрасного пола в силу их эмоциональности все же больше ревнивиц. Но и тут есть свои исключения. Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака среди женщин, которые не будут устраивать драм из-за подозрений в неверности, потому что слишком хорошо знают себе цену.

Лев

Что такое ревность, если не скрытая неуверенность в себе? У Львов есть свои слабости, однако сомнения в себе точно не принадлежат к ним. Представительницы данного знака зодиака тщательно следят за собой, часто выходят в свет и поражают всех вокруг своим внешним видом. Им даже в голову не придет, что кто-то может быть лучше их. А уж увести их избранника — это что-то из области фантастики.

Стрелец

Этот свободолюбивый знак зодиака вообще не стремится вступать в отношения. Но если Стрельцы все же обзаводятся возлюбленным, они ни в коем случае не будут пытаться привязать его к себе и как-либо контролировать. Женщины данного знака зодиака точно знают, что измена — это выбор человека. Поэтому как бы вы не стремились это предотвратить, любимый обязательно найдет как изменить, если сам этого захочет.

Рыбы

Наивные, мечтательные и романтичные Рыбы настолько сильно влюбляются в мужчину, что вообще не видят в нем никаких недостатков, и уж тем более не подозревают его в изменах. Кроме того, этот знак зодиака ценит чужую личную свободу, как свою, поэтому Рыбы не будут надоедать партнеру тотальным контролем и вечными подозрениями.

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