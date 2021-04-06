Фантастическая тварь: какая вы нечисть по знаку зодиака?

Нечисть — не обязательно что-то плохое и ужасное. В этот класс фантастических существ входят как ведьмы, так и домовые и лешие. У каждого из них свой особенный характер, который можно сопоставить с характеристикой знаков зодиака. Астрологи составили шутливый гороскоп, который расскажет, кем являетесь вы или ваши близкие в мире сказочных персонажей.

Овен — Змей Горыныч

Этот знак зодиака можно сравнить со Змеем Горынычем. Овны как никто другой, могут опалить чувства окружающих своей прямолинейностью и резкостью суждений. Непомерная гордыня, уверенность в собственной правоте и вспыльчивость — вот что характеризует сказочного дракона и в равной степени относится и к Овнам.

Телец — Домовой

Практичные и домовитые Тельцы прекрасно умеют следить за бытом и отлично справляются с семейным бюджетом, что очень похоже на Домового, вся жизнь которого крутится вокруг семейного очага. Однако иногда эта нечисть бывает злой, ревнивой и упертой. А езе очень не любит уступать в спорах, прямо как Тельцы.

Близнецы — Леший

Легкомысленный и ветреный, перемещающийся по всей территории своих владений с немыслимой быстротой Леший явно имеет много общего с Близнецами. Он склонен к общению, поэтому часто ловит уставших и заблудших путников ради разговора о том, да о сем, и может даже заболтать несчастных до смерти.

Рак — Кикимора

Бескорыстная, душевная и сентиментальная Кикимора часто прячется в своем болоте и редко покидает его границы, прямо как Раки, которые среди всех знаков зодиака наиболее склонны к домоседству. Водную нечисть легко ранить неосторожным словом, поэтому с ней, как и с представителем этого знака зодиака следует быть очень внимательным, иначе вы рискуете оказаться в ее болоте.

Лев — Кот Баюн

Прекрасный рассказчик, харизматичный и неутомимый, прямо душа компании в сказочном лесу. Помимо того, Кот Баюн, как и Лев, — обаятелен, артистичен, но очень себялюбив. Иначе почему он в одиночку шагает по разные стороны золотой цепи?

Дева — Баба Яга

Циничная, уставшая от людской глупости и наивности Баба Яга, как никто другой похожа на замкнутых и практичных Дев. Впрочем, если очень-очень попросить — она даст мудрый совет, который придется как нельзя кстати в трудную минуту. Кроме того, Яга поддерживает идеальный порядок в своей избушке и знает все способы смешать «мертвую» и «живую» воду так, чтобы это было наиболее эффективно.

Весы — Мара

Невесомое и нерешительное приведение, которое обитает в тумане сомнений в средневековом замке, очень похоже на Весов. Им тоже всегда сложно определиться с выбором. Мара будет мучать по ночам, бродя по замку и гремя своими цепями, прямо как Весы, которые будут ныть от того, что никак не могут понять какое платье лучше надеть сегодня вечером.

Скорпион — Русалка

Эта водная нечисть будет делать то, что хочется именно ей. Если она приметила одного симпатичного морячка, то заставит весь корабль пойти ко дну. Как и Скорпионы, она не гнушается любыми средствами, чтобы добиться желаемого, а еще она ловко манипулирует чувствами и тайными желаниями, поэтому с ней всегда нужно держать ухо востро.

Стрелец — Лихо Одноглазое

Один глаз, который остался у этой нечисти, зорко глядит в будущее, что дает Лиху особенную проницательность. Даже частичная потеря одного из органов чувств не в силах привести в уныние фантастическое существо, поэтому прямо как Стрелец, он будет жить и стремиться к своим мечтам, несмотря ни на что.

Козерог — Кощей Бессмертный

Руководитель, стратег и очень практичный персонаж, который просчитывает все свои действия на несколько десятков шагов вперед. Кроме того, Козерог-Кощей тщательно скрывает свои слабости от посторонних, открываясь только перед самыми близкими людьми, или перед Василисой Прекрасной.

Водолей — Соловей Разбойник

Легкий на подъем и невероятно общительный Соловей Разбойник будет свистеть вам в уши без устали, потому что творческая составляющая его характера часто перерастает в дело всей жизни. Эксцентричный, как Водолей, незабываемый сказочный персонаж невероятно креативен и сложен в поимке — взаимодействовать с ним необходимо, не забывая про хитрость.

Рыбы — Водяной

Тоска и плаксивость Рыб как нельзя похожи на вечно скучающего Водяного, единственным развлечением которого являются несбыточные мечты и фантазии. Причиной тому - нежелание Водяного вылезать из своего болота. При этом он имеет тонкий и ранимый характер, а еще обладает невероятной притягательностью, благодаря которой заманивает путников в свои коварные сети.

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