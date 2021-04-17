Вспомнить все: Герои сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас

17 апреля 2002-го в России перестали транслировать легендарную «Санта-Барбару». Впервые наши телезрители увидели американский сериал в 1992-м. Но не с первой серии, а с 217-й. Тогда Круз уже раскрыл убийство Ченнинга Кэпвелла-младшего, с которого началась завязка сюжета. Финала поклонники «Санта-Барбары» так и не дождались: показ завершили на 2040 серии. Как сейчас выглядят актеры, сыгравшие главные роли, рассказывает 5-tv.ru.

София Кэпвелл (Джудит Макконнелл)

imdb.com

Актриса сыграла роль жены СиСи Кэпвелла — Софии. На момент начала съемок 40-летняя Джудит Макконнелл уже снималась в телесериалах. В ее фильмографии работы в «Главный госпиталь» и «Звездный путь». Участие в «Санта-Барбаре» стало пиком славы Макконнелл. После закрытия проекта в 1993-м, она появилась в «Беверли-Хиллз 90210» и в других сериалах в эпизодических ролях.

Сейчас актрисе уже 77 лет. У Джудит Макконнелл не сложилась личная жизнь: замуж она не вышла, а единственная дочь родилась от суррогатной матери в 1990-м. Актриса живет вместе с Гвендолин в Лос-Анджелесе. В кино Джудит снимается редко. Одна из ее последних ролей была в эпизоде сериала «Мне очень жаль» в 2019-м.

СиСи Кэпвелл (Джед Аллан)

Kino-teatr.ru, Instagram @denisguignebourgphotographer

Главу семейства Кэпвеллов сыграл Джед Аллан, которому на момент старта сериала уже было 49 лет. До «Санта-Барбары» актер снялся в «Лесси», «Главном госпитале» и других телепроектах. Роль Сиси Кэпвелла стала самой знаменитой в его карьере.

Джед Аллан играл в «Санта-Барбаре» до финальной серии. После завершения работы в мыльной опере, он, как и его коллега по сериалу Джудит Макконнелл, снялся в «Беверли-Хиллз 90201». Джед также появился в эпизоде французского фильма «Арлетт» и в сериале «Место преступления: Майами».

В личной жизни у Аллана было все стабильно с 1958-го: тогда он женился на дизайнере Тоби Браун, у них родилось трое сыновей — Митч, Дин и Рик. Тоби умерла в 2001-м. Актер жил в Калифорнии в городе Палм-Спрингс, играл в гольф и увлекался музыкой. Джеда Аллана не стало 9 марта 2019-го. Ему было 84 года.

Мэйсон Кэпвелл (Лэйн Дэвис)

imdb.com

Красавчика Мэйсона, сына от первого брака СиСи, сыграл 34-летний актер Лэйн Дэвис, но этому факту в биографии он, кажется, не очень рад. Дэвису не нравилось повышенное внимание к своей персоне. В «Санта-Барбаре» он снимался пять лет, затем его персонажа играли Терри Лестер и Гордон Томсон.

После ухода из проекта. Лэйн редко снимался в сериалах. Он выбрал театр: сейчас Дэвис ставит пьесы, руководит передвижным театром, обучает молодых актеров мастерству. Последние роли 70-летнего Лэйна Дэвиса были в казахских сериалах «Спасатель» и «Возвращение». Также Мэйсон из «Санта-Барбары» снялся в азербайджанском фильме «Кровавый январь» в 2015-м. У актера есть жена и два сына — Тэтчер Ли и Нейтан Хэмилтон.

Джулия Уэйнрайт (Нэнси Ли Гран)

imdb.com, Globallookpress.com / Billy Bennight

За роль Джулии в «Санта-Барбаре» актриса получила премию «Эмми» в 1989-м. 28-летняя Нэнси Ли Гран сыграла любовь всей жизни Мэйсона. Прежде, чем они воссоединились, герой успел дважды жениться и побороть психическое расстройство.

После завершения съемок в «Санта-Барбаре», Ли Гран появилась в успешных сериалах «Главный госпиталь» и «Касл», а также работала телеведущей. Нэнси пережила рак легкого и химиотерапию. Теперь 64-летняя актриса занимается благотворительностью и помогает онкобольным. У нее есть дочь Кэтрин Грэйс Ли Гран, которая родилась в 1998-м.

Келли Кэпвелл (Робин Райт)

imdb.com, Globallookpress.com / Kay Blake

Когда Робин Райт получила роль Келли в «Санта-Барбаре», ей было всего 18 лет. До этого она успела сняться в драматическом сериале «Желтая роза». В мыльной опере девушка играла четыре года. В 525 серии ее сменила Кимберли МакАртур, а взрослую Келли сыграла Эйлин Дэвидсон.

Робин Райт стала одной из самых популярных из всего состава «Санта-Барбары». По популярности ее превзошел только Леонардо Ди Каприо, он сыграл Мэйсона в детстве. После ухода из сериала в 1988-м, актриса сыграла в «Форресте Гампе», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Девушка с татуировкой дракона», «Чудо-женщина: 1984» и других фильмах. Современное поколение знает Райт по роли Клэр в сериале «Карточный домик».

В плане личной жизни у Робин Райт тоже все успешно. В 1989-м она вышла замуж за Шона Пенна, в браке родилось двое детей — дочь Дилан Фрэнсис и сын Хоппер Джек. Райт и Пенн прожили в браке до 2010-го. Сейчас актриса замужем за менеджером модного дома Saint Laurent Климентом Жиро.

Круз Кастильо (Эй Мартинес)

imdb.com, Kino-teatr.ru

История Круза и Иден была главной любовной линией сериала. К сожалению, она закончилась печально: пара рассталась из-за психического расстройства девушки. До «Санта-Барбары» Мартинес, как и некоторые его коллеги, снялся в сериалах «Улицы Сан-Франциско» и «Калифорнийский патруль», но именно роль Круза принесла ему популярность в 38 лет. Из сериала Эй ушел в 1992-м.

После успеха в мыльной опере, актер активно снимался. Его самые популярные работы в кино — «Главный госпиталь», «Мыслить как преступник», «Проклятие Чаки» и «Лонгмайр». В отличие от Лэйна Дэвиса, Мартинес не стыдиться своей роли в «Санта-Барбаре» и ностальгирует по тем временем, выкладывая кадры из сериала на своей странице в Instagram.

В семейной жизни у 72-летнего Эя Мартинеса все спокойно. После развода с первой женой, актрисой Мэр Уиннингем, он женился на Лесли Брайанс в 1982-м. У них трое детей — сын Дакота Ли, дочери Девон Макена и Рен Фаррен.

Иден Кэпвелл (Марси Уокер)

imdb.com, Kino-teatr.ru

Одну из ключевых ролей в «Санта-Барбаре» сыграла 23-летняя Марси Уокер. За эту роль она получил Дневную премию «Эмми» в 1989-м, которую вручают актерам сериалов дневного прайм-тайма. Уокер играла Иден до 1991-м, после чего ушла из проекта. После этого актриса снялась в мыльной опере «Направляющий свет» и продолжила съемки во «Все мои дети». В 2005-м Марси покинула последний проект и ушла на актерскую пенсию.

Сейчас Марси Уокер 59 лет. О ее личной жизни ничего не известно. Звезда «Санта-Барбары» предпочла веру Голливуду — она стала пастором.

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