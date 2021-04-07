«Изменит жизнь навсегда»: Настю Каменских поздравляют с беременностью

Настя Каменских проводит время под палящим солнцем Мексики. На отдыхе певица не перестает радовать поклонников откровенными снимками в различных бикини. Певица умело выбирает ракурсы, которые демонстрируют все ее достоинства и маскируют недостатки.

Однако на последнем фото, где артистка предстала в леопардовом бикини, она повернулась таким образом, что показала небольшой животик, чем взбудоражила воображение поклонников.

«Эта поездка изменит мою жизнь навсегда», — загадочно подписала свою публикацию в Instagram Каменских.

Instagram @kamenskux

Подписчики певицы радостно принялись поздравлять Настю Каменских с «интересным положением». Некоторые даже предположили, на каком сроке беременности может находиться артистка.

«Станешь мамой?»;

«Настя, вас можно поздравить? По-моему, появился животик»;

«Да она уже беременна, виден же животик»;

«Беременна? 12-14 недель?»

Сейчас Каменских счастлива в браке с рэпером Потапом. Пара длительное время скрывала свой роман, прикрываясь совместной работой в качестве музыкального дуэта. Весной 2019 года пара сыграла свадьбу в одном из роскошных ресторанов под Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в арендованном автомобиле, которым пользовались Потап и Настя Каменских, нашли следы запрещенных веществ.