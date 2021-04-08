Клиповое мышление: чем современные дети отличаются от сверстников 90-х и 2000-х

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 101

Почему ребенок не хочет общаться с друзьями офлайн? Стоит ли покупать новомодные гаджеты? На эти вопросы 5-tv.ru ответила психолог Наталья Искра.

Фото, видео: depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Чем быстрее развивается мир, тем сильнее меняется мышление человека. Новые технологии не только упрощают жизнь, но и накладывают определенные обязательства. Чтобы стать лучшим сегодня, недостаточно просто хорошо учиться и уметь зарабатывать деньги. Важно рано проявить себя и сделать нечто выдающееся. Только засмотрелся — уже в отстающих.

Рассуждая на тему конфликта «отцов и детей», доцент кафедры психологии личности СПбГУ, семейный психолог Наталья Искра рассказала, в чем главное отличие предыдущих поколений от современного и почему так важно сегодня поддерживать детей, а не наказывать за чрезмерное пользование гаджетами.

Большая нагрузка

Бабушки и дедушки ругают внуков: часами сидят за компьютерами, а им всего по десять лет. Когда учиться? Наталья Искра отмечает, что девайсы для современных детей не предмет для игры. В большинстве своем они выполняют обучающую функцию.

Как бы ни старались родители, заставить современного ребенка освоить всю школьную программу по литературе или познать глубины химии и физики не получится. Проблема не в усидчивости или ее отсутствии, а в особенностях функционирования мозга.

«Изменился темп жизни. Очень много разных событий, на которые надо успевать реагировать. Отсюда возникает „клиповое“ мышление, когда дети хватают информацию — „клип, клип“. Чаще всего их знания поверхностные. Любую информацию можно быстро получить в интернете — дети не нуждаются в возможностях долговременной памяти настолько, насколько нуждались их сверстники 20 или 30 лет назад», — пояснила Наталья Искра.

Большая ответственность

Психолог замечает, что отсутствие углубленных знаний у современного ребенка совсем не означает, что он отстающий. Напротив, если малыш развивается разносторонне — ему очень это поможет в будущем. Какую бы профессию он не выбрал, азы уже заложены.

Правда, есть в этом и огромный минус.

«К современным детям предъявляются большие требования, они постоянно находятся в ситуации, когда должны „стоять на цыпочках“ в психологическом смысле, тянуться: ты достиг чего-то и должен еще больше достигать. Постоянная гонка за достижениями. Из-за этого очень часто они лишаются детства», — констатировала эксперт.

Все — в онлайн

К общению со сверстниками современное поколение тоже относится немного иначе, чем бабушки, дедушки, мамы и папы. Предпочтение отдается перепискам в интернете, а не личным встречам.

Психолог замечает, что самоизоляция из-за пандемии коронавируса лишь усугубила ситуацию. Дети проводили в интернете не только свободное время, но и «рабочие часы» — все занятия перевели в онлайн. По мнению эксперта, это чревато полным отказом ребенка выходить из-за компьютера. Есть теория, что так может развиться и социофобия.

«Раньше дети могли проводить в тусовках очень много времени, сегодня то, с кем общаются дети, выбирают родители. Если они этого не делают, то ребенок считается брошенным или социально неблагополучным», — подчеркнула Наталья Искра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему опасно платить ребенку за хорошие оценки.

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