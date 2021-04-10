Девчонки сойдут с ума: группа Smash объявила о воссоединении

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Рита Цветкова
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Спустя 20 лет с момента создания звездного дуэта Сергей Лазарев и Влад Топалов исполнят свои хиты для преданных фанатов.

Девчонки сойдут с ума: группа Smash объявила о воссоединении

Фото: ТАСС / Лисицын Виктор

В честь юбилея группы Smash экс-солисты звездного дуэта Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединятся и выступят в рамках воскресного шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1».

Группа Smash была создана в 2000 году отцом Влада Топалова Михаилом. Бизнесмен взял своему сыну в напарники Лазарева, так как мальчишками они вместе пели в известном ансамбле «Непоседы». Первый альбом Freeway был выпущен в 2003 году — он стал платиновым и выдержал два переиздания.

Музыканты дважды были главными претендентами на участие от России в конкурсе «Евровидение». К слову, Сергей Лазарев дважды стал третьим на международном соревновании — в 2016 году с песней You Are the Only One и в 2019-м с композицией Scream. В 2004 году отношения между солистами накалились, и Лазарев покинул проект. Спустя еще два года сольную карьеру начал и Топалов.

В этом году Smash отмечает 20 лет со дня создания. В честь крупной даты звезды решили сделать фанатам (главным образом, конечно, фанаткам) приятный сюрприз и исполнить несколько своих хитов на телевидении.

«Лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену», — приводит слова Топалова Starhit.ru.

Несмотря на скандальный разрыв, спустя годы артисты наладили общение. Теперь они уверены — ничто не нарушит их крепкую, проверенную многими трудностями дружбу.

На днях Сергей Лазарев отмечал день рождения — артисту исполнилось 38 лет. У певца есть семилетний сын Никита и маленькая дочь Анна — детей он воспитывает самостоятельно. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как трогательно наследники поздравили знаменитого папу с личным праздником.

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