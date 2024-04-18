Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа без певицы Глюкозы

По слухам, Наталью Чистякову-Ионову может заменить Инстасамка.

Продюсер Максим Фадеев анонсировал в социальных сетях перезапуск музыкального проекта Глюк'oZa. В его блоге появились отрывки старых песен группы, а также небольшой фрагмент нового сингла «Мыши». Публике этот трек будет официально представлен 19 апреля. Открытым остается вопрос — кто заменит Наталью Чистакову-Ионову, собственно певицу Глюкозу, которая была лицом коллектива на протяжении многих лет.

«Та самая Глюк'oZa. „Мыши“. Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», — подписал пост Фадеев.

Продюсер объявил, что Чистякова-Ионова не будет задействована в «переиздании» проекта Глюк'oZa в декабре прошлого года. Максим Фадеев, объясняя исключение Чистяковой-Ионовой из музыкального проекта, подчеркнул, что Глюк'oZa — это не псевдоним одной-единственной исполнительницы, а название группы. Кроме того, творчество направлено в первую очередь на молодую и детскую аудиторию.

Вскоре в блоге продюсера появилось совместное фото с исполнительницей Инстасамкой (Настояще имя Дарья Зотеева. — Прим. ред.). Снимок стала поводом для слуха, что именно эта звезда заменит Чистякову-Ионову и станет новым голосом Глюк'oZы. При этом сама Инстасамка опровергала сплетни и заявляла о планах продолжать творческую деятельность под своим уже известным псевдонимом.

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