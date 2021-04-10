В Министерстве иностранных дел РФ ответили телеведущей и журналистке Ксении Собчак, которая упрекнула официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову в боязни и неумении отвечать на «неудобные» вопросы.

«Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?» — с сарказмом обратились к Собчак в МИД на официальном Telegram-канале.

Скандальной журналистке напомнили, что Захарова много раз общалась с представителями разных изданий и давала интервью, в том числе «Дождю», «Эху Москвы», РБК, CNN, «Радио свободе» и многим другим — «от ВВС до Figaro».

Собчак также указали на то, что Захарова проводит открытые брифинги для всех СМИ, и отвечает на все вопросы в прямом эфире.

«Брифинги по четвергам. Аккредитуйтесь и задавайте „неудобные“ вопросы. Вам, по понятным причинам, ответим без очереди», — пригласили Собчак в МИД.

Ранее журналистка устроила перепалку в Telegram с другой известной журналисткой и телеведущей Наилей Аскер-Заде, сообщает «Утро.ру». Дамы обвинили друг друга в непрофессионализме, при этом Собчак в запале задела еще и Захарову. Она заявила, что и телеведущая, и спикер МИД «смелые» только в эфирах федеральных телеканалов, при этом обе якобы не могут ни задать неудобные вопросы, ни ответить на них.

Как сообщал 5-tv.ru, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов раскритиковал журналистские способности Ксении Собчак, отметив, что ранее увидел много нестыковок и «корневой неправды» в ее фильме о собственном отце Анатолии Собчаке.