Какие опасные заболевания предвещает сухая и потрескавшаяся кожа на пятках?

С проблемой сухости пяток сталкиваются многие, и обычно не придают этому большого значения. А зря! Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала 5-tv.ru, что порой проблемы с шелушением или трещинами на стопах могут говорить об очень опасных заболеваниях.

Частые причины сухости пяток

Чаще всего сухость стоп и пяток (гиперкератоз) встречаются у тех, чья работа связана с постоянным пребыванием на ногах. Также часто от этого страдают люди с ожирением и любители узкой, тесной, неудобной обуви.

Но нельзя все списывать только на сухой тип кожи или генетику.

«Сухие потрескавшиеся пятки — это еще и симптом многих заболеваний, например, при снижении функций щитовидной железы из-за сбоя работы потовых желез пятки становятся сухими, — рассказала доктор Ескова. — Сухие потрескавшиеся пятки — это симптом многих кожных заболеваний, таких как гиперкератоз, экзема, микоз или грибок стопы».

При грибке ноги меняют цвет на белесый или зеленоватый оттенок, а ногтевые пластины становятся желтыми. Также возможно появление неприятного запаха от ног.

«Это не только не эстетично, но и приводит к инфицированию стоп», — предупредила врач.

Другие заболевания

Нехватка витаминов А и Е также может стать причиной сухости стоп. Ведь именно эти витамины отвечают за пластичный и здоровый тургор кожи. Нельзя забывать и о риске развития варикозного расширения вен.

«Сопутствующими симптомами при этом являются боли в нижних конечностях при физической нагрузке, а также появление отеков», — пояснила врач.

Сухие пятки с трещинами часто сопровождают развитие у пациентов почечной недостаточности, когда повышается уровень мочевины, а процессы обмена веществ нарушаются. Схожая симптоматика и при сахарном диабете I и II типов.

«При сахарном диабете в результате нарушения усвоения глюкозы и снижении питания тканей, в том числе и кожи стоп, пятки становятся похожими на потрескавшуюся землю. На голенях появляется желто-коричневые пятна», — добавила Ескова.

В случаях запущенного и некомпенсированного диабета проблемы со стопами могут вылиться в ампутацию нижних конечностей.

«Трещины на стопах могут быть такими глубокими, что становятся гротами развития инфекций. А это может привести к развитию гангрены», — сказала напоследок врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как разглядеть дефицит железа, магния и йода на собственном теле.