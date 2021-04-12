Не судьба: каких мужчин не стоит выбирать дамам разных знаков зодиака

Как часто сказочные принцы на белом коне спустя несколько месяцев отношений превращаются в обычных, ничем не примечательных зануд. Девушки любят идеализировать своих избранников. Еще больше они любят из раза в раз останавливать свой выбор на привычном типаже мужчин, думая, что именно это их идеал. Астрологи дали советы по выбору партнеров представительницам всех знаков зодиака. Те, кто прислушаются к ним, перестанут отдавать предпочтение заведомо неподходящим кандидатам.

Овны

Овны ищут мужчину, над которым можно доминировать. Они хотят быть лучше партнера во всем. В этом и заключается ошибка дам-Овнов. Звезды советуют им остановить свой выбор на равном партнере.

Тельцы

Девушек-Тельцов подводит их рационализм. Перед тем, как вступить в отношения, они взвешивают все «за» и «против» и забывают, что в романтических делах стоит слушать сердце.

Близнецы

Эти эмоциональные авантюристки уверены, что идеальные партнеры походи как две капли воды. А это не так, говорят звезды! Близнецам нужны спокойные и уравновешенные мужчины, которые умерят пыл своих избранниц.

Раки

Женщины, рожденные под этим знаком, любят не своих избранников, а саму идею отношений. Им нравится чувство влюбленности. Конечно, слушать сердце очень важно, но в случае Раков, не стоит забывать, что одной привязанности бывает недостаточно.

Львы

Львы находят привлекательными тех партнеров, которые на них похожи. При этом эти представительницы зодиакальной дюжины хотели бы видеть рядом лидера, способного бросить им вызов и поставить под сомнение их авторитет. И они таких находят. А потом устают и начинают мечтать о мире и спокойствии.

Девы

Дамы, рожденные под этим знаком, обожают слово «контроль». Они стремятся к идеалу и мечтают, чтобы никто не уступал им в этом желании. И если Деве встречается мужчина, жизнь которого похожа на хаос, она начинает наводить в его мире порядок. Как правило, это редко заканчивается чем-то хорошим.

Весы

Весы не представляют свою жизнь без любви. Поэтому готовы отдать свое сердце первому, кто проявит хоть какой-то интерес. Стремление этих дам к взаимным чувствам часто мешает здраво оценить ситуацию. Звезды советуют набраться терпения. Лучше ждать достойного кандидата, чем распыляться на каждого встречного.

Скорпионы

Проблема Скорпионов — им нравится то, что недоступно. Обычно все заканчивается тем, что, выбрав недосягаемого партнера, дамы-Скорпионы соглашаются на тихие страдания и безответную любовь. Звезды напоминают, что отношения должны приносить счастье и удовлетворение!

Стрелец

Стрельцы находят привлекательными мужчин с совершенно противоположными интересами. Сначала подобные отношения могут быть интригующими и захватывающими. Но со временем Стрельцы смотрят на своего партнера, а видят постороннего человека. Звезды советуют дамам, рожденным под эти знаком, выбирать мужчин, с которыми у них как можно больше точек соприкосновения.

Козероги

Женщины-Козероги влюбляются только в независимых и самодостаточных мужчин. Такие партнеры могут с уважением относиться к личному пространству своих половинок, но совершенно игнорировать их эмоции. От «сухости» своего мужчины Козероги начинают уставать.

Водолеи

Главная проблема дам-Водолеев заключается в том, что они постоянно пытаются подражать своим партнерам, стараясь увидеть в них самих себя. Однако это совершенно не значит, что мужчина, которого выбирает Водолей — родственная душа.

Рыбы

Рыбы вкладывают в отношения всю душу. И некоторые партнеры могут этим злоупотреблять. Мужчина, связавшийся с Рыбами, может упиваться любовью своей дамы, но ничего не отдавать взамен.

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