Из сельской девочки в богатую тиктокершу: Чем известна взбесившая Долину Карнавал

В начале апреля в сети вспыхнул скандал, участницами которого стали народная артистка РФ Лариса Долина и тиктокерша Валя Карнавал. Дамы повздорили в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Карнавал «не попала в ноты» во время распевки, которую ей предложила повторить артистка. Долина прямо сказала девушке, что с такими данными петь нужно «для своих на кухне». Это очень не понравилось юной звезде интернета. И это не удивительно, ведь девушка считает, что человек должен делать то, что ему нравится, независимо от способностей. Пользователи сети разделились на два лагеря: поклонники Долиной и подписчики блогера. Последние активно защищают девушку в комментариях к ее постам и к тому самому выпуску передачи Галкина.

Сайт KP.RU решил выяснить, как обычная девочка из села заработала многомилионную армию фанатов, которые готовы «биться» за ее честь с почитателями творчества народной артистки.

Непростое детство

Настоящее имя Вали Карнавал — Валентина Карнаухова. Она родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону, а детство ее прошло в селе Новобатайск в Кагальницком районе Ростовской области.

Семья девушки жила бедно. В доме Вали не было газа и водопровода. Из-за этого она часто слышала колкие шутки со стороны сверстников. Мать Вали работала на птицефабрике, а отец был бригадиром на стройке. Когда девочке было 13 лет, ее папа умер от рака печени. Для Карнавал это было большим ударом. После ухода из жизни главы семейства, мать Вали начала злоупотреблять алкоголем. Об этом звезда рассказала в автобиографии «Здарова, бандиты! Мечтай и ничего не бойся», которая вышла в свет в 2021-м.

После школы Валентина поступила в ростовский колледж. И там ей вновь пришлось столкнуться с бедностью. Девушка много работала актрисой в квесте. Из-за этого у нее начались проблемы со здоровьем. Из-за затянувшейся болезни Вале предложили забрать документы из колледжа. Так она и сделала. После этого блогер поступила в Автодорожный колледж. В это время сильно заболела ее мать. Вале Карнавал вновь пришлось пропускать занятия. Одногруппники девушки подшутили над ней, сказав, что ее вновь отчислили. Не вынеся предательства со стороны мнимых друзей, Валя вновь решила забрать документы. В деканате ее маме сказали, что ночная работа, скорее всего, связана с проституцией. Это заявление и стало точкой в образовании Вали Карнавал.

«Я вообще ничего не поняла. Тогда у меня было в TikTok, это еще был "Мьюзикали", тысяч 300 подписчиков. На самом деле, это очень маленькая цифра. Никакой медийности, тебя знают только в Tik Tok, денег на этом много не заработаешь, это было просто хобби и увлечение», — рассказала девушка.

Instagram @karna.val

Путь к славе

Дальше в жизни Вали все сложилось как в кино. В один прекрасный день она сняла очередной ролик. Опубликовала его и отправилась помогать бабушке по хозяйству. Вернувшись через три часа Валя поняла, что популярность ее настигла.

«Прошло где-то часа три, прихожу домой, а у меня разрывается телефон от уведомлений. Я не понимаю вообще, что происходит. Захожу и вижу: мой ролик набрал сто тысяч лайков, тысячу комментариев, десять тысяч фанатов. Я просто смотрю на эти цифры и думаю: „Вы что, с ума сошли!“ К следующему утру у меня было 20 тысяч бандитов», — рассказала блогер.

Позднее девушка перебралась в Москву. На момент переезда у нее было два миллиона подписчиков. И их число стремительно росло: на момент написания книги их было семь миллионов, на сегодняшний день — 14.

«Я выкладывала десять роликов в день. Девять не заходит, один заходит, остальные удаляю. Я искала баланс: как сделать так, чтобы людям было интересно. Я погрузилась в этот процесс не для того, чтобы стать популярной, а потому что я была увлечена этим настолько, что это занимало все мое свободное и несвободное время», — пояснила знаменитость.

Затем она присоединилась к TikTok-дому Hype House. Сейчас, по оценкам журнала Forbes, доход Вали Карнавал от TikTok — 3,21 миллиона рублей. Также девушка получает деньги от продажи рекламы в Instagram. Она снялась в сериале ТНТ «Отпуск» и начала выпускать клипы на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский пожалел Долину после скандала с тиктокершей.