Пять пуль в голову: новые подробности убийства «вора в законе» в Москве — видео

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Георгий Иванов
Эксклюзив 1 157

Подозреваемый в расправе над мужчиной бросил рюкзак с оружием и патронами, после чего скрылся с места преступления.

Фото, видео: Depositphotos / aruba2000; 5-tv.ru

Появились новые подробности громкого убийства «вора в законе», которое произошло 12 апреля днем в фитнес-клубе в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, из головы жертвы криминалисты извлекли пять пуль.

Убегая, предполагаемый убийца бросил рюкзак, в котором были найдены пистолет-пулемет «Скорпион» и два заряженных магазина разных марок патронов. Среди личных вещей были обнаружены водительские права, два телефона и удостоверение беженца.

Сейчас правоохранители для поимки преступника ввели план «Сирена».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена личность подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве.

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