Появились новые подробности громкого убийства «вора в законе», которое произошло 12 апреля днем в фитнес-клубе в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, из головы жертвы криминалисты извлекли пять пуль.

Убегая, предполагаемый убийца бросил рюкзак, в котором были найдены пистолет-пулемет «Скорпион» и два заряженных магазина разных марок патронов. Среди личных вещей были обнаружены водительские права, два телефона и удостоверение беженца.

Сейчас правоохранители для поимки преступника ввели план «Сирена».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена личность подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе в Москве.