Шоколад может отравить собаку: какой десерт особенно опасен

Ветеринарный гастроэнтеролог предупредила об опасности шоколада для собак

Даже небольшое количество шоколада способно вызвать у питомца тяжелые нарушения, причем первые признаки интоксикации появляются лишь спустя несколько часов. Об этом 5-tv.ru рассказала ветеринарный врач-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Симона Лацис.

По словам специалиста, десерт содержит теобромин и кофеин. Такие вещества воздействуют на нервную систему и сердце. При этом организм собаки перерабатывает их значительно медленнее человеческого.

Какой шоколад опаснее всего

Риск зависит не от количества долек, а от массы продукта, его состава и веса животного. По словам Лацис, особенно опасен горький шоколад с высоким содержанием какао. Темный шоколад содержит больше теобромина, чем молочный, поэтому при одинаковом количестве продукта он представляет для собаки большую угрозу. Еще выше концентрация вещества может быть в несладком шоколаде для выпечки и какао-порошке.

В белом шоколаде теобромина значительно меньше, однако считать такой продукт для четвероногого друга тоже нельзя. Большое количество сахара и жира способны вызвать проблемы с пищеварением, а у предрасположенных животных может спровоцировать воспаление поджелудочной железы.

Какая доза способна вызвать отравление

По словам ветеринарного гастроэнтеролога, первые признаки интоксикации могут возникнуть при поступлении около 20 миллиграмм теобромина и кофеина суммарно на один килограмм массы тела питомца. При более высокой концентрации возрастает риск серьезных нарушений сердечного ритма и судорог.

«Признаками отравления могут стать мышечная дрожь, судороги, выраженное возбуждение, учащенное или неритмичное сердцебиение, рвота, диарея, сильная жажда и беспокойство», — объяснила Лацис.

Одинаковая порция десерта по-разному повлияет на организм крупной и маленькой собаки. Поэтому при оценке ситуации необходимо учитывать вес питомца, количество съеденного продукта и долю какао.

Эксперт подчеркнула, что состояние животного может ухудшиться не сразу. Иногда симптомы проявляются через несколько часов, поэтому отсутствие внешних признаков еще не означает, что питомцу ничего не угрожает.

Почему токсин долго действует

Теобромин медленно выводится из организма собак из-за особенностей их обмена веществ. По данным Лацис, период его полувыведения составляет около 17,5 часа. За это время концентрация вещества уменьшается примерно вдвое. При тяжелой интоксикации воздействие токсина на сердечно-сосудистую и нервную системы может продолжаться до трех суток.

Что делать, если собака съела шоколад

В такой ситуации ветеринар советует не ждать появления признаков отравления и как можно скорее обратиться в клинику. Специалисту необходимо сообщить вес животного, вид и количество съеденного продукта, а также время, которое прошло с момента употребления.

Упаковку от шоколада лучше сохранить и взять с собой, так как состав продукта поможет врачу оценить возможную дозу токсичных веществ.

Самостоятельно вызывать у собаки рвоту Лацис не рекомендует. Рвотные массы могут попасть в дыхательные пути и вызвать аспирационную пневмонию — воспаление легких. Необходимость такой процедуры и способ ее проведения ветеринар определяет с учетом состояния животного и времени, прошедшего после употребления шоколада.

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