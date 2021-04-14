Тайный код счастья: к чему снятся разные цифры?

Веками люди пробуют разгадать тайны сновидений. Едва ли каждый год появляются новые толкователи грез. Здесь и животные, и люди. Но особое внимание уделяется цифрам. Оказалось, они могут четко указать на события в будущем или дать ответ на волнующий вопрос.

Странное послание

Как отмечают нумерологи, чтобы правильно расшифровать тот или иной сигнал, нужно вспомнить сон максимально подробно. Те же цифры, к примеру, могут являться не в привычном графическом варианте, а в абстрактном значении — количество людей в группе или цветов в букете.

Так, если человек во сне считает деньги, его материальное положение вскоре улучшится. Если людей — учеников в классе или коллег на работе, пора снимать с себя часть обязанностей. Но если подсчеты помогает делать кто-то со стороны — грядет карьерный рост и следует собраться с мыслями.

Когда во сне человек пишет цифры или читает их, — ему следует тщательнее следить за своими расходами. Если при счете случилась ошибка — жди беды: удача отвернется надолго.

Код счастья

Нумерологи и экстрасенсы советуют записывать все цифры, увиденные во сне, на бумагу. Вполне возможно, это окажется не набор случайных знаков, а конкретная дата или шифр, который поможет разгадать тайну наяву.

Эксперты отмечают: часто различные комбинации цифр и букв — это номер удачного лотерейного билета. Они же могут подсказать, к примеру, результаты выпускных экзаменов.

«Таинственное значение чисел во снах во многих случаях совпадает с их значением в нумерологии и астрологии. Более того, эти источники полезны в тех случаях, когда вы хотите более глубокого анализа», — цитирует экспертов horoscope.

Традиционно ноль символизирует цикличность жизни, единица — символ созидания и интеллекта. Двойка обозначает женское начало, а тройка — мужское. Цифра четыре напрямую связана с поиском справедливости, пятерка — символизирует брак.

Цифра шесть олицетворяет спокойствие и неделимость, семь — мудрость и святость. Магическая восьмерка — знак бесконечности. Девятка предрекает скорую беременность и быстрое развитие карьеры. Десятка — символ завершения важной жизненной фазы, предвещает стремительный прогресс.

«Из двузначных чисел особого внимания заслуживают: «13» — символ силы (это число вовсе не является предвестником несчастий», «19» привнесет в вашу жизнь удачу и вдохновение, «21» предсказывает осуществление целей, которые принесут свободу», — констатируют нумерологи.

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