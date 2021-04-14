«Однозначно будет петь»: какая судьба ждет новорожденную дочь Меладзе и Джанабаевой

Дочка Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, как и ее родители, сможет найти себя в творчестве, и на своем жизненном пути покажет окружающим пробивной характер. К такому выводу пришла таролог Марианна Абравитова. Она рассказала 5-tv.ru, какая судьба ожидает девочку.

По словам прорицательницы, наследница звездной пары будет нуждаться в том, чтобы ярко проявить себя в этом мире. При этом она не захочет получать свою славу за счет родителей.

«Ей крайне важно будет самой заработать свою собственную звездность, свое положение. И она действительно будет расти очень талантливой, потому что потенциал великолепный. Однозначно будет петь, музыкальные способности к творчеству будут выражены», — отметила Абравитова.

Кроме того, дочери исполнителей будет интересен бизнес. Она сможет совмещать несколько видов деятельности.

«Она будет успешна в личной жизни», — рассказала таролог.

Также, отметила она, девочка проявит характер бойца и сможет достигнуть своих целей и исполнит заветные желания.

Как писал 5-tv.ru ранее, дочь у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась 12 апреля. Она стала третьим ребенком в семье. Пара также воспитывает двух сыновей — Константина и Луку. У певца также есть три дочки от первого брака — Инга, Софья и Арина.