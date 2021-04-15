«Пальцем у виска покрутить»: политолог о ядерном ультиматуме Украины Западу

Ультиматум, который желающая вступить в НАТО Украина поставила перед Западом, не принесет результатов — его можно расценить как истерику. Об этом 5-tv.ru заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что если его страна не может получить членство в военном блоке, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты.

«Можно улыбнуться, а можно пальцем у виска покрутить. Никто не собирается ни Украину в НАТО принимать, ни возвращать ей статус ядерной державы. Это признак некого отчаяния», — поделился мнением Родионов.

По его словам, ожидания президента Владимира Зеленского не оправдаются, хотя тот очень ждал после прихода к власти Джо Байдена поддержки от Вашингтона.

«Запад не собирается за Украину воевать. Гарантии военных сводились к дружескому похлопыванию по плечу с комментариями: „Ну иди сынок, мы за тебя отомстим“», — отметил политолог.

Кроме того, считает он, карты Киеву спутал звонок Байдена Путину и отзыв кораблей США, которые намеревались войти в Черное море. Никакой войны ради интересов Зеленского не будет, утверждает эксперт.

«Все украинские политики сейчас выглядят очень жалко. Ничего им не остается кроме истерики. Надо им просто признать, что шантаж не прошел, ставка на запугивание России войной не удалась <…> Может им еще ядерные ракеты поставить или атомную подлодку с ракетами подарить?» — заключил Родионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США отменили проход военных кораблей в Черное море.