«Попрошайка с милостыней»: сын Алибасова высказался об иске Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина хочет получить с Бари Алибасова-младшего один миллион рублей. Женщина считает, что словами «сумасшедшая старуха», «овощ» и «таджичка», наследник основателя группы «На-На» унизил ее честь и достоинство. В эксклюзивном интервью с 5-tv.ru Бари Бариевич рассказал, что думает о сложившейся ситуации.

«Я о ней не знал. Мне Лида напрямую не звонила, об этом не сообщала. Мне нужно дозвониться до Лиды и понять, то что происходит — это какие-то грязные инсинуации ее команды? Вполне возможно, это просто еще это еще один способ Лидиного окружения пропиариться за счет ее имени, имени Алибасовых, Шукшиных. Если это действительно ее решение и ее просьба, то мне надо будет понять, как к этому отнестись: либо как вражескому действию и очередной попытке безуспешно засунуть свою руку в алибасовский кошелек, либо отнестись к ней, как к попрошайке, которой нужна милостыня. Потому что после того, как она разошлась с отцом, видимо, жить ей вообще не на что», — пояснил Алибасов-младший

По словам сына продюсера, он никогда никого не оскорбляет. Бари-младший считает, что за слова Ольги Шукшиной, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, он при желании может получить гораздо большую компенсацию.

«Ну вы сами понимаете, что если это оскорбление, то я, как человек, который словом владеет достаточно неплохо, никогда не позволяю себе в прямом эфире различные слова, за которые меня можно привлечь к ответственности. Никогда честь и достоинство не оскорбляю. Но другое дело, что делает Оля Шукшина и окружение Лиды. Я с них смогу получить в десятки раз больше за все оскорбления, которые были в мой адрес и в адрес моего отца», — сказал Алибасов-младший.

Бари Бариевич еще раз уточнил, что в этой ситуации расценивает действия мачехи, как попрошайничество. По его словам, Федосеева-Шукшина просто ищет способы пополнить бюджет.

«Я в Москве живу напротив синагоги. И каждый раз, когда я прохожу мимо, и там сидят попрошайки, и я даю сумму меньше, чем 500 рублей, меня провожают очень агрессивным взглядом, мол, как вообще я смог положить меньше, чем 500 рублей в руки этих благородных людей? Вот такое же ощущение у меня сейчас по поводу этой ситуации», — объяснил Бари Алибасов-младший.

Он добавил, что все слова, на которые ссылается Лидия Федосеева-Шукшина — отнюдь не оскорбления.

«Все вот эти вот слова не являются оскорбительными в контексте, в котором я это говорил. Про овощ: действительно, как овощ. Когда Лидия Николаевна находилась в больнице и ничего не слышала, ничего не видела и самостоятельно не принимала решения. Я подтверждаю метафору „овощ“ и не считаю, что эта метафора стоит миллиона рублей. А вот если она против того, что она старуха, в следующих эфирах я буду называть ее нежной девой», — подытожил сын продюсера.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Федосеевой-Шукшиной — Юлия Вербицкая-Линник — сообщила, что уже отправила официальную претензию в адрес Бари Бариевича. Деньги, которые заплатит за свое поведение Алибасов-младший, актриса отдаст на благотворительность.