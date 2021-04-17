🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 апреля, растущая Луна в Близнецах обещает неплохой день для всех представителей астрологических символов. Необходимо положить конец давно начатым делам.

♈ Овен

Овны, 17 апреля при разговоре с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Помните, все должно быть в меру.

Космический совет: все должно быть в меру.

♉ Телец

День подойдет для решения всех дел, которые чередой застоялись в ваших заметках, Тельцы. Попробуйте понемногу все переделать и почувствуете значительное облегчение от того, что совершили, наконец, то, на что так долго не решались.

Космический совет: постепенно закончите начатое.

♊ Близнецы

17 апреля будет простой, обычный и гармоничный день. Вы будете довольны прошедшими трудовыми буднями и тем, что успели сделать много полезного. Именно поэтому посвятите день отдыху. Это пойдет вам лишь на пользу.

Космический совет: посвятите день отдыху.

♋ Рак

Ракам звезды рекомендуют до конца дня доделать все задания, которые вы запланировали ранее. Затем займитесь делами, не требующими особых интеллектуальных усилий. Не забудьте отвести немного времени для отдыха.

Космический совет: оставьте время для отдыха.

♌ Лев

Для представителей этого астрологического символа день будет интересным и насыщенным, однако если будете невнимательными и растерянными — можете почувствовать разочарование и злость. Не корите себя за неудачи, это всего лишь опыт.

Космический совет: не корите себя за неудачи.

♍ Дева

Не лучший день для развлечений и отдыха, Девы. Вы будете настроены слишком критично к прожиганию времени. В этот день вам будет присущ анализ своих мыслей и поступков.

Космический совет: не лучший день для развлечений.

♎ Весы

17 апреля на пути Весов могут встать их упрямство и переоценка собственных возможностей. Не время выходить на улицу просто на прогулку, возможны плохие последствия. Постарайтесь получше отдохнуть и расслабиться.

Космический совет: постарайтесь получше отдохнуть.

♏ Скорпион

В этот день, Скорпионы, все события для вас сложатся успешно — воспользуйтесь этим, покажите себя с лучшей стороны. Друзья будут вас всячески поддерживать. На предвзятость со стороны партнера обращать внимание не стоит.

Космический совет: покажите себя с лучшей стороны.

♐ Стрелец

Финансовые вопросы окажутся на первом месте для Стрельцов. В это нелегкое время попробуйте логически решить вопрос, который никак не выходит у вас из головы — как больше заработать и как меньше потратить.

Космический совет: попробуйте логически решить вопрос.

♑ Козерог

17 апреля постарайтесь быть честными с собой и проанализируйте свои действия, а также мысли, Козероги. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой. Обходите стороной места массового скопления людей.

Космический совет: проанализируйте свои действия.

♒ Водолей

Будьте щедрыми и искренними в отношении своих родных людей. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи лучше отказаться.

Космический совет: проведите вечер в кругу семьи.

♊ Рыбы

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки Рыбам не рекомендованы. Несмотря на это, легкая активность только пойдет на пользу.

Космический совет: прислушайтесь к своему организму.

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