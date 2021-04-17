«Я счастлива»: Пугачева показала море цветов во дворе дома после дня рождения

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Алина Потёмкина
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Артистка отпраздновала 15 апреля 72-летие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @alla_orfey

День рождения Аллы Пугачевой прошел в узком семейном кругу, но от этого масштаб поздравлений не измельчал. Спустя два дня после праздника Примадонна показала, как выглядит двор ее особняка в деревне Грязь — все пространство заставлено вазами и даже ведрами с цветами. Артистка поблагодарила всех за поздравления и призналась, что она — счастлива.

«Спасибо большое за эти цветы, за поздравления, за чудесный день, который был 15 апреля! Спасибо всем моим поклонникам, которые пели песни, играли на разных инструментах около дома. Смотрите, какое количество цветов! Мама дорогая! Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность! Я — счастливая женщина!» — сказала Пугачева.

В комментариях фанаты продолжали поздравлять артистку и выражать ей свое восхищение. Многие признавались, что их тоже приподнимает над бытом и реальностью то счастье, которым делится с ними звезда.

«Пусть ваше счастье никогда не заканчивается!»

«Спасибо, что вы есть. Дай бог здоровья, той женщине, которая поет»

«И вы делаете счастливыми нас!» — писали фанаты.

15 апреля Примадонна отпраздновала 72-летие. В этом году она собрала самых близких друзей и родственников в своем замке. Ранее 5-tv.ru показывал, как прошел день рождения Аллы Пугачевой.

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