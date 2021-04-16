Дети, песни и трехъярусный торт. Как Алла Пугачева отметила 72-летие?

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Алина Потёмкина
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Примадонна собрала самых близких людей в своем особняке в деревне Грязь.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @alenaakrasnova, @orbakaite_k

Дни рождения Аллы Пугачевой каждый год превращаются в масштабный праздник, даже если отмечает его Примадонна в узком кругу семьи. И этот год не стал исключением: с 72-летием народную артистку СССР поздравили дети, внуки и близкие друзья, устроив ей приятные сюрпризы.

Поздравления начались с самого утра. Близняшки Лиза и Гарри Галкины вручили любимой маме цветы, самодельные открытки и рисунки и пообещали, что подарки ждут ее и вечером. Днем именинница приняла участие в шоу своего супруга Максима Галкина «Музыкалити», где встретилась с певицей Zivert и рэпером Скриптонитом. А ближе к вечеру в замок Примадонны в деревне Грязь стали стягиваться гости.

На огонек к знаменитой бабушке заглянули внуки — Дени Байсаров и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Им именинница решила в честь своего праздника сделать небольшие подарки — футболки с надписью «Надо было слушать Аллу Борисовну». Пришла и дочь артистки Кристина Орбакайте. Еще днем она не сдержалась и рассекретила подарок, который приготовила виновнице торжества ее дочь, Клавдия. Девятилетняя внучка певицы нарисовала картину с розами и сердечками.

Когда гости собрались, дочь Пугачевой исполнила для нее главный хит времен ее молодости — «Миллион алых роз». Лиза пела, а сама Примадонна аккомпанировала дочери на фортепиано. Завершился вечер торжественным разрезанием трехъярусного торта, который подарили имениннице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем были главные мужчины в жизни Аллы Пугачевой.

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