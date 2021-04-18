Терпение и упрямство Тельца: Астропрогноз на неделю с 19 по 25 апреля

Грядущая неделя с 19 по 25 апреля привнесет в дела людей основательность и усердие, но будет чревата вспышками в отношениях и нежеланием идти на компромиссы. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Начало новой недели, по ее словам, ознаменуется сменой знака у Меркурия и Солнца — они перейдут в Тельца. Именно эта перемена заставит нас быть более рассудительными и не спешить в делах. По мнению астролога, стоит воспользоваться этим обстоятельством, так как все, что будет запланировано на этой неделе, коснется долгосрочных перспектив.

«Это значит, что мы будет все делать очень основательно, усердно и терпеливо. Меркурий будет в Тельце до 4 мая, поэтому, пожалуйста, постарайтесь те вопросы, которые связаны с договоренностями, с подписанием бумаг, контрактов, продумывать и делать основательно. Напоминаю, что Луна у нас растущая, поэтому все, что вы будете делать, будет всерьез и надолго», — отметила Никольская.

На этой неделе сохранится огнеопасный характер поведения планет, поэтому возможны пожары, а также вспышки в отношениях с людьми. Пока Меркурий и Солнце в Тельце, мы становимся терпеливыми, но упертыми, заметила астролог.

«Мы будем не готовы ни на какие компромиссы», — предупредила Никольская.

В четверг Марс перейдет в знак Рака. Покровитель войны сделает нас непримиримыми, поэтому стоит быть осторожнее в общении с близкими — можно ненароком нанести им обиду, которая загладится нескоро.

«Если вы решите кому-то сделать замечание, имейте в виду, что Марс в Раке дает очень большую обидчивость. Люди будут долго помнить ситуации, где вы их задели», — заметила Никольская.

Еще одна планета привнесет в нашу жизнь элемент непредсказуемости — Уран. Однако продлится это только с четверга до воскресенья, а после дела наладятся. К тому же, этот аспект кому-то сыграет на руку.

«В тех вопросах, где вы застряли, застопорились, Уран может дать старт, и наконец ситуация сдвинется с мертвой точки. И наоборот — там, где вам кажется, что вы все продумали и спланировали, что-то может выйти из-под контроля», — рассказала астролог.

А для тех, кто не доверяет звездам и планетам, 5-tv.ru публикует рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля.