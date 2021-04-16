Рунический гороскоп с 19 по 25 апреля для всех знаков зодиака

Некоторые считают, что рунические гороскопы могут предсказать будущее точнее, чем гадание по звездам. Однако правильно толковать значение рун способны немногие — рунический провидец Игорь Вечерский из их числа. Он неоднократно предсказывал события из жизни звезд, а также раскрывал, когда и где произойдут природные катаклизмы.

Специально для 5-tv.ru провидец составил рунический гороскоп на предстоящую неделю.

Овен

Этому знаку зодиака провидец советует не откладывать свои проекты в долгий ящик. Если вы давно ждали идеального момента, чтобы реализовать себя — то лучше периода для этого в апреле вам не найти, утверждают руны.

«Альгиз, соуло и перто рекомендуют вам на этой неделе открывать для себя новые возможности, не стесняться в средствах и реализовывать свои планы и желания», — сообщил Вечерский.

Телец

Руны советуют этому знаку зодиака быть очень внимательным к тому, что им говорят коллеги или близкие. Не каждый совет поможет вам, а то и вовсе принесет больше вреда чем пользы.

«Ансуз, наутиз и перевернутая беркана советуют вам отталкиваться от своих личных взглядов», — поделился провидец.

Близнецы

Продолжайте начатое, на этой неделе руны предвещают вам большое количество возможностей, которые помогут в продвижении ваших дел и проектов вперед.

«Беркана, ансуз и перевернутый отал рекомендуют на этой неделе развивать свои дела, отношения, проекты. Вы получите хорошие возможности для развития и продолжения уже существующих процессов, идущих в вашей жизни», — сообщил эксперт по рунам.

Рак

На этой неделе вас ожидают небольшие сложности в личной жизни, однако не следует расстраиваться. Руны предвещают вам преодоление всех трудностей и гармонию в будущем.

«Эйваз, вуньо и перевернутая кено говорят о том, что на этой неделе вам потребуется дополнительное усилие, дополнительный контроль для того, чтобы суметь найти гармоничные взаимоотношения всех сфер жизни и достичь желаемого», — сообщил Вечерский.

Лев

Этому знаку зодиака представятся уникальные финансовые возможности за счет знакомства с людьми, которые напрямую смогут повлиять на приумножение материального благосостояния.

«Ансуз, феху и гебо на этой неделе дают вам прекрасные возможности для достижения материальных успехов, для реализации планов в сфере финансов», — рассказал провидец.

Дева

Самое время сбавить темп и оглянуться вокруг — советуют руны трудолюбивым Девам. На этой неделе вам лучше попытаться сохранить энергию и поднабраться сил, совсем скоро они вам пригодятся.

«Перевернутый уруз, наутиз и йера советуют не прилагать больших усилий в своей трудовой деятельности, вам потребуется скорее накопить силы, проанализировать свои прошлые шаги, исправить ошибки», — сообщил Вечерский.

Весы

Эта неделя сулит немало открытий для Весов. Руны предвещают вам множество возможностей, который помогут вам по-новому взглянуть на свои проблемы и преодолеть их.

«Перевернутый альгиз, перевернутая райдо и соуло советуют вам не начинать новых дел на этой неделе. Для вас маловероятно, что откроются какие-то новые, большие возможности», — поделился эксперт по рунам.

Скорпион

Руны советуют вам быть более активными в достижении своих целей. Не надейтесь на скорые положительные изменения — все придет постепенно.

«Тейваз, перевернутый турисаз и наутиз рекомендуют вам активные действия, однако для нужного результата вам потребуются дополнительные обстоятельства. Существующего порядка вещей на данный момент времени может не хватить для реализации всех задач», — сообщил провидец.

Стрелец

Настала пора распрощаться с прошлым, чтобы строить новое, лучшее будущее. Кроме того, постарайтесь не ссориться с окружающими — это вряд ли пойдет вам на пользу, считает провидец.

«Ансуз, хагалаз и лагуз рекомендуют избегать конфликтных ситуаций и также избавиться от отжившего свое. От того, что постепенно переходит в сферу прошедших этапов вашей жизни, вашей деятельности. Смело разрушать ненужное и на этом месте начинать строить новое, вдохновляющее и положительное, перспективное», — поделился Вечерский

Козерог

Руны предрекают Козерогам отличную и продуктивную неделю, однако вам могут помешать добиться своих целей. Важно не отступать от намеченного пути, как бы вам не пытались помешать.

«Соуло, эйваз и перевернутая беркана говорят о том, что в общем и целом у вас хорошие перспективы в этот период времени. Однако, потребуется побороться за свой результат, за свои личные цели», — поделился эксперт по рунам.

Водолей

Провидец утверждает, что на этой неделе у вас появятся правильные идеи и замыслы, однако недостаточно лишь мечтать — необходимо действовать.

«Иса, наутиз и ансуз советуют держать свои мысли при себе, не распространять лишнюю информацию и суметь сконцентрировать мысли и эмоции в нужном направлении», — сообщил Вечерский.

Рыбы

В этот период вы сможете решить все свои проблемы и приблизиться к желаемому, если будете активны больше чем обычно, считает провидец. Не стоит бояться действий — только так можно изменить ситуацию в положительную сторону.

«Иса, турисаз и наутиз позволяют вам на этой неделе преодолеть застойные явления и открыть для себя возможности новых достижений. Готовностью к решительным действиям, которые смогут преодолеть целый ряд накопившихся ранее задач», — заключил рунический провидец.

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