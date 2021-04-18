«Крутые, ему все позволяли»: соседи о погибших в ДТП в Ростовской области детях

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 323

Знакомые жертв аварии рассказали подробности об их жизни.

Фото, видео: 5-tv.ru

Соседи погибших в ДТП в Ростовской области девочек рассказали об их семьях в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По словам Николая Давыдова и Веры Савиной, подростков можно охарактеризовать исключительно положительно. А вот 14-летнего юношу, который управлял автомобилем и влетел в столб, можно назвать несколько избалованным, считают местные жители.

"Они там крутые, они все позволяли Илье", - отметил мужчина. 

В то же время ставшие жертвой страшной аварии девочки проявляли себя как примерные дочери.

"Хорошая Ольга была, она двух братиков вырастила, и в детсад водила. Только за ручки их и водила. <...> Полинка - хорошая девочка, спортсменка была", - признались соседи погибших.

Местные жители отметили, что хорошо знали умерших девочек, их видео возле дома едва ли не каждый день. Новость об их смерти стала потрясением для них. 

"Вот в этом доме у Полинки бабушка и дедушка. Они их всегда подкармливали, продукты носили, с детьми маленькими гуляли", - рассказал Николай Давыов. 

Сейчас место гибели пятерых подростков в Новочеркасске Ростовской области усыпано цветами. По предварительным данным, компания ехала с дня рождения. Местные жители считают, что несовершеннолетний водитель объезжал яму и не справился с управлением. 

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в ДТП.

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