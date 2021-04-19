«Я очень люблю!» — Мороз и Прилучный рассказали правду о своем «тайном» романе

|
Виктория Андреева
6 162

Актеры вместе снимались в сериале «Преступление». Они так правдиво играли любовь, что в искренность их чувств поверили все.

«Я очень люблю!» — Мороз и Прилучный рассказали правду о своем «тайном» романе

Фото: Instagram @d_moroz

После развода с актрисой Агатой Муцениеце Павлу Прилучному начали приписывать многочисленные романы. Сначала речь шла об отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. А недавно появились слухи о его тайной связи с экс-супругой режиссера Константина Богомолова — Дарьей Мороз.

Прилучный говорить о любовных отношениях до последнего времени не желал. А вот его «пассии» молчать не собирались. Мороз раскрыла всю правду о «романе» с экс-супругом Муцениеце. Звезда намекнула, что ее «поженили» с актером сразу после выхода сериала «Преступление».

«Любимая тема — слухи троллить. Когда возникает дуэт на экране, то зрителю хочется верить, что между артистами что-то происходит. Мы с его бывшей женой Агатой дружим. В свое время смеялись долго над этими слухами. Пашка — классный, человек с юмором», — призналась Дарья в интервью Борису Корчевникову.

Позднее к беседе все-таки подключился и сам Прилучный. Он отметил, что был счастлив поработать с Мороз, но раскрывать подробности отношений не стал.

«Даша профессионал во всех смыслах этого слова. Я очень люблю ее как человека, как актрису, как мать. Она прекрасна во всем!» — сказал в видеообращении Павел.

Instagram @d_moroz

Павел Прилучный был женат лишь единожды. В 2011 году он тайно обручился с актрисой Агатой Муцениеце — звезды познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». У пары родилось двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. С течением времени отношения расстроились, и селебрити приняли решение расстаться. Официально Павел и Агата развелись летом 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой главный плюс в разводе с Павлом Прилучным нашла Агата Муцениеце.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
75.55
-1.43 90.46
-1.77
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Последние новости

14:12
Поставщик соцпитания 11 школ в Петербурге допустил грубые санитарные нарушения
14:03
Дипломаты Чехии начали собирать вещи для выезда из посольства в Москве
13:57
В Кремле назвали выводы Чехии «провокационными и недружественными»
13:53
Умер первый олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов
13:32
На полчасика: посол Антонов молча покинул здание МИД РФ
13:28
Сибирский и северо-западный: в России формируются два новых варианта коронавируса

Сейчас читают

Девочка или мальчик: Дмитрий Шепелев назвал имя новорожденного малыша
Сколько лет живут разные знаки зодиака?
Терпение и упрямство Тельца: Астропрогноз на неделю с 19 по 25 апреля
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака