После развода с актрисой Агатой Муцениеце Павлу Прилучному начали приписывать многочисленные романы. Сначала речь шла об отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. А недавно появились слухи о его тайной связи с экс-супругой режиссера Константина Богомолова — Дарьей Мороз.

Прилучный говорить о любовных отношениях до последнего времени не желал. А вот его «пассии» молчать не собирались. Мороз раскрыла всю правду о «романе» с экс-супругом Муцениеце. Звезда намекнула, что ее «поженили» с актером сразу после выхода сериала «Преступление».

«Любимая тема — слухи троллить. Когда возникает дуэт на экране, то зрителю хочется верить, что между артистами что-то происходит. Мы с его бывшей женой Агатой дружим. В свое время смеялись долго над этими слухами. Пашка — классный, человек с юмором», — призналась Дарья в интервью Борису Корчевникову.

Позднее к беседе все-таки подключился и сам Прилучный. Он отметил, что был счастлив поработать с Мороз, но раскрывать подробности отношений не стал.

«Даша профессионал во всех смыслах этого слова. Я очень люблю ее как человека, как актрису, как мать. Она прекрасна во всем!» — сказал в видеообращении Павел.

Instagram @d_moroz

Павел Прилучный был женат лишь единожды. В 2011 году он тайно обручился с актрисой Агатой Муцениеце — звезды познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». У пары родилось двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. С течением времени отношения расстроились, и селебрити приняли решение расстаться. Официально Павел и Агата развелись летом 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой главный плюс в разводе с Павлом Прилучным нашла Агата Муцениеце.