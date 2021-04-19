Читатели Fox News бурно отреагировали на новость о том, что Россия решила дать симметричный ответ на новый пакет американских санкций и выслать десять американских дипломатов из страны. При этом многие американцы встали на сторону РФ. Они считают, что «Байден не годится даже для должности председателя „клуба книги месяца“». Даже экс-президент США Дональд Трамп, известный своим эксцентричным поведением, по мнению читателей, работал лучше, чем Байден.

«Да, он (Байден — Прим.ред.) уже получает приказы от Обамы. Они так одержимы Россией, потому что Трамп говорил, что, если наладить отношения с Россией, это принесет пользу Соединенным Штатам. Трамп заботился об американцах. А теперь все, что Трамп делал, и все, что он одобрял, они собираются растоптать», — цитирует американцев ИноСМИ.

Жители Соединенных Штатов считают, что очень глупо провоцировать войну с Россией, ведь «Путин — русский, а русские никого не боятся».

«Они (русские — Прим.ред.) готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР», — считают читатели.

Рядовые американцы считают, что некоторые их соотечественники даже не понимают, «до какой степени им промывают мозги на ежедневной основе».

«Большинство ведущих средств массовой информации (в данном случае чемпионом является CNN) каждый день обвиняют Россию и Китай во всех возможных грехах, обычно не имея никаких доказательств, не имея никаких данных, используя кривую логику или просто выворачивая факты», — заявляют пользователи сети.

Жители США уверены, что их лидер давно находится «под колпаком у России и Китая».

«У Джо Байдена нет иного выбора, поскольку у них столько компромата на Джо и его семью, что они могут уничтожить его как президента всего за один день. Поэтому Джо старается быть милым щеночком для дядюшки Си и дядюшки Пу», — отметили читатели издания.

США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают десять сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в США Антонов продолжает консультации в Москве.