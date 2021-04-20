Посол США отказался покинуть Россию, проигнорировав рекомендации МИД РФ
По данным источников, Джон Салливан покинет Москву только в одном случае: если его смогут заставить.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, проигнорировав рекомендации МИД РФ. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Собеседники портала сообщили, что Салливана «придется заставлять» покинуть Москву, если в МИД РФ хотят его отъезда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал 16 апреля, что американскому послу нужно «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». В МИД РФ объяснили, что дипломаты России и США должны быть в столицах своих стран для анализа сложившейся ситуации.
За день до этого США ввели новые санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из США выслали десять российских дипломатов. 16 апреля Россия объявила об ответных мерах - предложила десяти американским дипломатам покинуть Москву, а также запретила ряду чиновников въезд в страну.
Ранее 5-tv.ru писал, как на Западе отреагировали на высылку дипломатов США из России.
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