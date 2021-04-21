«Давали воду, выливалась обратно»: Алена Водонаева о госпитализации с микроинсультом

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева рассказала своим подписчикам в Instagram о состоянии после экстренной госпитализации с подозрением на инсульт. По словам знаменитости, главные риски позади, и сейчас ее уже перевели из отделения реанимации в обычную палату отделения неврологии.

«Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую», — написала Водонаева.

Как отметила звезда телестройки, в первые минуты она с трудом держалась на ногах и боялась проглотить язык, поэтому со всей силы держала его зубами. Несмотря на тяжелое состояние, Алена не забыла дать своим домашним ценные указания — что и кому делать, если ее увезут в больницу.

Сейчас телеведущая проходит тщательное обследование. Примечательно, что, по ее словам, в последний раз она попадала в больницу в 2009 году. Даже рядовым ОРВИ она болела в последний раз два года назад. Признается, что гордилась своим «лошадиным» здоровьем. Поэтому быть уязвимой для Алены — очень пугающее состояние.

Instagram @alenavodonaeva

Водонаева также рассказала, что незадолго до госпитализации пережила много стрессовых ситуаций: неоднократные авиаперелеты при аэрофобии, сложности с командой помощников, за которых приходилось работать самой, усердная учеба в МГУ и ежедневные домашние задания при том, что быт и забота о сыне тоже отнимают силы.

«В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы. Я их решаю сама. И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И никогда в моей жизни такого человека не было. Ни одного. Единственная точка опоры — моя семья», — пожаловалась звезда «Дома-2».

Водонаева поблагодарила поклонников за внимание и заботу. Она получила тысячи сообщений и комментариев со словами поддержки. В заключении Алена признала: в жизни надо что-то менять, но что и как это сделать, ей пока не ясно.

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